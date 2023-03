Si bien Cruz Azul logró el triunfo por 1-0 sobre el Atlético de San Luis con un gol del chileno Iván Morales en partido de la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el tema más intenso en torno al club celeste tiene que ver con el escándalo protagonizado por José Misael Corona Canseco, hijo de José de Jesús Corona Rodríguez, portero de la Máquina.

En la zona mixta después del partido Cruz Azul contra Atlético de San Luis, Jesús Corona hizo una petición: "Hay que cerrar el capítulo. Fue una situación desafortunada. Mi hijo se equivocó y asume su responsabilidad, sabe que no es como se debe de actuar, ya lo platiqué con él personalmente. Tiene que analizar su presente y pensar qué es lo que quiere para su futuro. Que le sirva de aprendizaje de vida. Está arrepentido por lo que hizo".

El jueves por la noche, Misael Corona, quien era portero de las fuerzas básicas de Cruz Azul, protagonizó un escándalo, en estado de ebriedad agredió a un elemento de seguridad de un edificio al sur de la Ciudad de México en el que se llevó a cabo una fiesta a la que fue invitado por Nailea Vidrio, jugadora del equipo femenil del club celeste, quien se deslindó del problema.

Jesús Corona recordó ante reporteros que él también se ha visto involucrado en problemas ajenos a la cancha por su temperamento y reflexionó que "hay ocasiones que, por más molesto que estemos, no debemos de actuar de esa manera. Yo también me he equivocado, siempre le he dicho que se quede con las cosas buenas y que no cometa los mismos errores que yo he tenido. He tratado de ser un mejor ser humano. Hay que enseñarle el camino".

Jesús Corona y su hijo aceptaron la separación de Cruz Azul

Jesús Corona se refirió a la decisión que la directiva de Cruz Azul tomó de separar a su hijo del club: "La respeto. Se tomó la decisión y la acepté. Sé que no es la línea que se debe de manejar en esta institución. Yo hablé con mi hijo, le dije que asumiera las consecuencias de lo que cometió".