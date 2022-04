En su tercer torneo al frente de Cruz Azul, el director técnico peruano Juan Reynoso vive en este Clausura 2022 una situación diametralmente opuesta a la que tenía en el Clausura 2021 cuando se estaba perfilando a ganar el campeonato de liga esperado durante más de 23 años, objetivo que cumplió aquel inolvidable domingo 30 de mayo.

Aunque La Máquina del Cruz Azul aún tiene posibilidades de asegurar el pase directo a los cuartos de final el sábado 29 de abril contra el América en el Clásico, el director técnico Juan Reynoso no luce firme en el banco celeste, pues además de la presión del entorno se habla de una mala relación con el director deportivo Jaime Ordiales.

Algunos sectores de la prensa aseguran que Juan Reynoso vive sus últimos partidos como director técnico de Cruz Azul. Jaime Ordiales asegura que primero realizarían un análisis: "Acabando el torneo se tendrán que hacer evaluaciones y las tendremos que hacer. Yo hoy vengo apoyando desde donde puedo, pero relativamente yo no tengo participación en el ámbito deportivo".

Cuestionado sobre si la continuidad de Juan Reynoso está condicionado a hacer de Cruz Azul el campeón de liga en el torneo Clausura 2022, Jaimer Ortiales aseguró que "no hay ultimátum y no hay nada. Yo me he mantenido siempre con mucho respeto y al margen de la situación, yo llegué a medio torneo, tuve nula participación y soy una persona que tiene muy claro lo que tenemos que hacer”.

Juan Reynoso tiene autonomía en Cruz Azul

Jaime Ordiales ha señalado que la prensa ha "generado una situación mediática que no existe". aseguró que el cuerpo técnico y el plantel de Cruz Azul trabajan sin presiones ni intervenciones. "Lo más importante era darle la autonomía que tiene Juan Reynoso y los jugadores en una situación compleja. Ellos están trabajando, están bien y esperamos que los resultados sean positivos".