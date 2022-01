A pesar de que Colo Colo hizo todo lo posible por retener a sus figuras, tal como lo hecho con Pablo Solari que estaba en la vista del Club América, no pudo evitar la salida de una de sus figuras. Iván Morales, que tenía fecha de vencimiento en su contrato en junio, finalmente tiene todo acordado para sumarse a Cruz Azul el próximo mes.

De hecho, el centrodelantero no participó del Torneo de Verano realizado en Argentina la semana pasada y tampoco estuvo en la final de la Supercopa de Chile este domingo. No es que no haya estado presente en el Estadio de Concepción, sino mas bien que no tuvo acción en la victoria del Cacique por 2 a 0 sobre Universidad Católica.

Acompañado por Javier Parraguez, quien se irá a préstamo a la Segunda División de Brasil, Morales acompañó al equipo de Gustavo Quinteros desde las gradas, como un aficionado más. Pero en las celebraciones, se lo vio junto con sus compañeros con lágrimas, no solo por la coronación de los Albos, sino también porque fue su despedida de Macul.

Si bien no se incorporará de manera inmediata al plantel de Juan Reynoso, se espera que su arribo se dé en los primeros días de febrero. El motivo por el que se demorará su llegada es que fue convocado a la Selección Chilena para las Eliminatorias Sudamericanas, en las que La Roja marcha sexta e intenta meterse entre los cuatro mejores para tener el pasaje directo a Qatar 2022.

El 27 de enero, los dirigidos por Martín Lasarte se enfrentarán a la Argentina de Lionel Scaloni, que ya está clasificada al Mundial y es la vigente campeona de América. El 1° de febrero, por su parte, se hará la visita a La Paz para el partido con Bolivia, por lo que después de eso, Morales arribará en México para hacerse los estudios correspondientes y firmar en La Noria.