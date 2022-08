"Huevos les faltan, huevos les traemos", indicaba una de las mantas más representativas de la visita de algunos "aficionados" de Cruz Azul a las instalaciones de La Noria en la jornada de este lunes. Nada contentos con el resultado del Clásico Joven (0-7 vs. América), estas personas agredieron verbalmente a todos los jugadores del plantel y pidieron por la salida de varios de ellos.

Se vivió un ambiente muy caldeado y para nada presumible. No solo estrellaron huevos contra algunos vehículos, sino que además le dejaron en claro a los futbolistas que la próxima vez que los vayan a ver no habrá tanta "paz" como en esta. Los jugadores, obviamente, no tuvieron otra opción que darles la razón y jurar que dejarán todo en el campo de juego para revertir esta situación.

Como estamos en la era digital, fue cuestión de minutos para que cada amenaza de estos "aficionados" a los futbolistas se viralice a través de grabaciones en las redes sociales. Y si bien muchos seguidores de La Máquina están de acuerdo con estas advertencias para presionar a los suyos, hay quienes piensan totalmente lo contrario. Y esto no va de playeras, ya que la defensora es esposa de un elemento del América, ni más ni menos.

Magui Duarte, quien es pareja de Bruno Valdez, se expresó a través de su cuenta de Twitter ante estos actos de violencia y dejó en claro que no deben tener lugar en el deporte ni en la vida. Hay que resaltar que en el pasado ella ha recibido feos mensajes por parte de seguidores azulcremas, por lo que es una conocedora del tema y sabe cómo se deben sentir los familiares de las víctimas.

"Esto no es fútbol, así que no digan que no se lo toman personal cuando hacen estas cosas, atentando contra las cosas personales de uno, o cuando desean la muerte. El juego quedó en el campo, ¡qué horror! Qué feo los que se dicen “aficionados” sea detrás del teléfono o en vivo", apuntó con contundencia.