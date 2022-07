Cero y van dos. En su debut en la Liga MX, el director técnico uruguayo Diego Aguirre condujo al Cruz Azul a un triunfo en el estadio Universitario por 3-2 sobre los Tigres en la primera jornada del torneo Apertura 2002. Además del comienzo con el pie derecho, este resultado fue para la Máquina una revancha por la eliminación en Cuartos de Final del Clausura 2022.

Para Cruz Azul, el partido ante Tigres estuvo marcado por el error del portero Sebastián Jurado ante un disparo de Sebastián Córdova que significó el empate 2-2, pero también por el gol del triunfo anotado de penalti en tiempo de compensación por el delantero argentino-mexicano Santiago Giménez.

Diego Aguirre, dispuesto a impulsar a Santiago Giménez

El uruguayo Diego Aguirre ha tenido un afortunado debut en la Liga MX como director técnico del Cruz Azul en la victoria por 3-2 sobre los Tigres en el estadio Universitario. "No podríamos imaginar mejor comienzo que este, con poco tiempo de trabajo, con dificultades que todos conocen y que el equipo presentara esta respuesta, es buenísimo", dijo el entrenador charrúa quien procurará impulsar la carrera del delantero Santiago Giménez, autor del gol del triunfo. "Estoy feliz con el rendimiento de Santi, es un jugador completo, con personalidad, con muy buen futbol, ojalá podamos ayudarlo a que se le cumpla el sueño, depende de él, pero tuvo un comienzo espectacular y vamos a intentar ayudarlo mucho para que llegue al lugar donde todos quieren estar".

Sin definición el fichaje de Bruno Méndez

Antela llegada del delantero argentino Carlos Rotondi a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con el Cruz Azul, llama la atención que el fichaje del defensa uruguayo Bruno Méndez está indefinido, incluso el director técnico Diego Aguirre eludió el tema tras el triunfo ante Tigres: "Sinceramente, creo que no es el momento de hablar de refuerzo, quiero darle valor a los jugadores de campo, estoy contento cómo rindieron. Ahorita prefiero disfrutar lo que estamos viviendo, vinimos de una semana increíble, de ganar una supercopa y ganar en el comienzo del campeonato en el estadio de Tigres. Fueron dos puntos muy altos del equipo. No es tema que me preocupe".