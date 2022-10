El Cruz Azul vive días de suspenso mientras los jugadores del primer equipo se encuentran de licencia, pues todo el mundo cementero se encuentra a la espera de saber quién será el próximo director deportivo que tome las riendas y comience a delinear el proyecto para el Clausura 2023.

Si bien en las últimas horas se ha mencionado a Gerardo Torrado como el máximo candidato a quedarse con el puesto, esto no estaría cerrado, aunque otro de los barajados sí estaría fuera de competencia. Mientras tanto, información del mercado irrumpe sobre la situación de Ángel Romero.

Por qué Paco Palencia estaría descartado para DD

De acuerdo a la columna San Cadilla de Reforma, la cercanía entre Juan Francisco Palencia y Óscar Pérez (actual preparador de porteros) podría generar un conflicto de intereses a futuro, algo que la directiva querría evitar. El exdelantero estaría descartado: "La cosa está tan gacha para el "Cone" que me cuentan que su cercana amistad con Francisco Palencia habría sido una razón de peso para sacarlo de las opciones para la dirección deportiva celeste pues no les agradaba la idea de que Palencia impulsara a Pérez al banquillo si las cosas no se dan con el "Potro" el año entrante."

Boca Juniors se aleja de Ángel Romero: ¿Renueva con Cruz Azul?

En las últimas horas, reportes desde Argentina afirman que Boca Juniors se retiraría de la disputa por llevarse a Ángel Romero, quien acaba su contrato con La Máquina en este mismo diciembre. La cuestión económica había sido motivo de estancamiento de las negociaciones de renovación, las cuales bien podrían retomarse sin un "gigante" que pretenda futbolista. Claro, también dependerá de la postura del nuevo director deportivo.