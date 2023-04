Cruz Azul ha levantado cabeza en el Clausura 2023 desde la llegada de Ricardo Ferretti. La Máquina Cementera ganó seis de sus últimos ocho encuentros y se ilusiona con poder competir de igual a igual en la Liguilla. Sin embargo, de cara al próximo certamen, se esperan muchos cambios en La Noria.

Un total de siete jugadores son los que acabarán su contrato con Cruz Azul tras la finalización del certamen. Entre ellos, se incluyen algunos históricos y jugadores que no han rendido a un nivel esperado. La directiva, en conjunto con Tuca Ferretti, deberá tomar una decisión al respecto. A continución, los siete futbolistas que finalizan su vínculo con la Máquina.

Jesús Corona

Julio César Domínguez

José Joaquín Martínez

Ramiro Funes Mori

Alonso Escoboza

Gonzalo Carneiro

Michael Estrada

¿Qué dijo Ricardo Ferretti?

Por lo pronto, Ricardo Ferretti prefiere no adentrarse en la limpieza que se vendrá al término del Clausura 2023 en Cruz Azul: "No es una cosa que me preocupe ahorita, el análisis se hace al final del campeonato, no ahorita. Ni me preocupa esta situación. Para mí el futbol no tiene edad, tiene calidad y cuando termine el campeonato, ahí sí, me voy a juntar con la directiva para planear, decidir los que se quedan, los que a lo mejor tienen que salir, pero eso es hasta el final del campeonato. Ahorita no hay ningún jugador fuera, necesito a todos”, afirmó el entrenador.