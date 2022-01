El ex futbolista de las Águilas del América confesó que nunca tuvo una oferta de los cementeros, pero no puede asegura que la hubiera aceptado.

Durante una entrevista en el canal de Youtube, La Cancha de Avelar, Luis García, mejor conocido como “Dr García” hizo una confesión que sorprendió a muchos y enojo a otros, como los aficionados de La Máquina, pues reveló el motivo por el que nunca jugó para Cruz Azul, pues asegura les tenía un odio incomprensible.

“Nunca me invitaron, y además era el equipo que más odiaba, bien entendido, era un odio deportivo, y es que me tocó ese Cruz Azul de Patricio Hernández, Luis Flores, de Jiménez, de Reynoso, me tocó un Cruz Azul que yo los quería matar, les tenía un odio deportivo increíble, por encima de cualquier otro rival, y me caían tan mal que no sé si hubiera aceptado la oferta”.

En esta charla, García también confesó que en ocasiones se le ha solicitado a la televisora del Ajusco que él junto a Christian Martinoli, su compañero y amigo, que no sean los encargados de las narraciones de ciertos equipos, pues por supersticiones, creen que son de mala suerte o que terminan perjudicando a los equipos.

“Presidentes de clubes han hablado a nuestros jefes en donde les han pedido que no narremos ni comentemos, porque según ellos, por culpa de nosotros pierden los partidos, cuando la realidad es que estamos en el último palco del estadio, en qué momento tendremos injerencia para que los jugadores fallen, pero nuestro estilo sabemos que no gusta, intentaron boicotearnos, pero no lograron censurarnos”.