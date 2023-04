A pesar de tener una faceta humorística y de saber entretener en sus distintas transmisiones, Luis García también se destaca por ser muy crítico con el futbol mexicano. Por supuesto, con el objetivo de que el deporte que tanto ama siga creciendo y no repita errores que lo lleven a estancarse.

El Doctor subió un video a su cuenta de Youtube en las últimas horas en las que se expresó en contra de los equipos Regiomontanos, algo que causó furor y enfado en los fanáticos de la zona. El motivo es bastante claro: ni Rayados ni Tigres UANL están priorizando a la Selección Mexicana.

Tanto La Pandilla como El Auriazul se negaron a prestarle jugadores al Tri para el partido amistoso frente a Estados Unidos, el cual le servirá a Diego Martín Cocca para seguir probando variantes. Y si bien se excusaron en que tienen un calendario muy apretado, el periodista deportivo aseguró que sus entrenadores tienen a disposición un plantel plagado de jerarquía y podrían habérselas arreglado de igual manera.

"Se entiende que no es fecha FIFA, entonces Diego Cocca lanza una convocatoria que está condicionada a equipos como Tigres. Sí, juega el jueves (un día después del amistoso), pero tiene dos equipos de élite. Lo mismo con Monterrey, yo quiero mucho al Tato (Noriega), incluso le mandé un audio quejándome sobre la situación y me dice ‘mis jugadores no pueden jugar tres partidos en cinco días’. Claro como son arquiterctos… SE DEDICAN A JUGAR FUTBOL", apuntó con contundencia.

Más adelante, para dejarlos aún más en evidencia, aplaudió al Pachuca, que se mostró dispuesto a prestar a todos sus elementos: "Pachuca dijo ‘¿Me llamaste a cuatro? Debiste haber llamado a cinco’. Esa es la postura que uno le exigiría a todos los equipos en el futbol mexicano. Dejemos de decir que la prioridad es la Selección, PORQUE NO LO ES".