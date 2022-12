La afición de Cruz Azul se encuentra expectante, existiendo posibilidades reales de hacerse con uno de sus fichajes más mediáticos de los últimos años: El legendario delantero uruguayo de 35 años Luis Suárez.

El momento profesional del Pistolero y las necesidades de la Máquina en el mercado de transferencias parecen compatibles, pues el atacante busca un nuevo club en su carrera y el cuadro de la Noria necesita con urgencia opciones en ofensiva.

En el partido entre Pumas y Cruz Azul de este 16 de diciembre existieron muchas notas referentes a Lucho. Primero Víctor Velázquez confirmó que les interesa, y el Potro Gutiérrez se expresó sobre esta posible operación.

“Yo pido un 9 y me dicen Luis Suárez. Yo digo: ¿por qué no? No es que no me consulten, es lo que puede pasar. Si viene, porque es una posibilidad, yo me enteré por ahí, luego pregunté, y la directiva me dijo que se está viendo eso”.

Igualmente, aseguró que sabe que tendrían que trabajar con el uruguayo si llega, pues no atraviesa su mejor momento futbolístico: “De lo que se pueda decir de Luis Suárez, cada persona puede interpretarlo como quiera. Si se da, bienvenido. Imagínate un jugador de ese calibre aunque no esté en su mejor forma, le haría mucho bien al futbol mexicano”, dijo para cerrar el timonel de 56 años.