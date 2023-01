"No me iba a dejar pisotear": exjugador de Cruz Azul tuvo problemas con Jaime Ordiales y Robert Dante Siboldi

Después de militar en cuatro equipos de la Liga MX: Dorados de Sinaloa, Xoloitzcuintles del Tijuana, Zorros del Atlas y Máquina del Cruz Azul, el delantero argentino Milton Caraglio sigue vigente en el futbol mexicano como jugador de los Venados de Mérida de la Liga Expansión MX.

Milton Caraglio fue jugador de La Máquina del Cruz Azul entre el torneo Apertura 2018 y el Guard1anes 2020. En esa etapa experimentó la exigencia del club celeste: "definitiva, Cruz Azul es un club enorme, donde cada jugador que va tiene que rendir. Porque puedes ser muy buena persona, pero si no rindes dentro de la cancha, es muy difícil que la gente te apruebe".

En entrevista para ESPN, Milton Caraglio admitió que no la pasó del todo bien porque no tuvo la continuidad deseada: "Cuando uno tiene oportunidad de demostrar y no juega es muy difícil y eso para mí es lo más injusto. Fue una etapa dura, aprendí muchísimo también", y reveló que prefirió salir del club porque "yo no me iba a dejar pisotear, por eso tomé la decisión de irme".

Milton Caraglio señaló que a pesar de la buena experiencia de jugar para Cruz Azul tuvo problemas con dos personajes específicos: "Siempre estuve contento en Cruz Azul, más allá de que me fui por un tema con el director deportivo (Jaime Ordiales) y con con el técnico (Robert Dante Siboldi). Por eso finiquité mi contrato y terminé yendo al Atlas, donde en definitiva, más me quisieron... Ya estoy bastante grande para aguantar esas cosas. Tal vez otro jugador lo soporta, pero yo no. Soy un tipo que se considera buena gente y por eso espero lo mismo del otro lado".

Milton Caraglio ya piensa en el retiro

Milton Caraglio hizo 25 goles con Cruz Azul, uno de ellos fue el gol número 10,000 del estadio Azteca. A sus 35 años, como jugador de Venados de Mérida, ya visualiza el retiro: "Ya no soy un chavito, tengo un recorrido bastante largo y uno empieza a ver otras cosas también; veremos lo que pasará en el futuro, lo decidiré con mi familia".