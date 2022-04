La Máquina de Cruz Azul recibió un duro sacudón en la última jornada ante el Atlético de San Luis, lo cual le significó salir de los puestos de clasificación directa para la Liguilla. Para colmo, tan solo queda un juego para el cierre de la temporada regular, y los Cementeros tendrán que afrontar una de las paradas más difíciles.

El Celeste deberá enfrentarse el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca ante el Club América, el cual acumula seis triunfos consecutivos, y también tiene chances de acceder al boleto directo. El entrenador Juan Reynoso ya baraja las posibilidades para el armado del equipo, aunque una de sus piezas claves se encuentra llegaría entre algodones.

¿Llega Pablo Aguilar al Clásico Joven contra el América?

Pablo Aguilar salió con mucho dolor del encuentro ante los potosinos, y rápidamente se encendieron las alarmas por una posible ausencia en el Clásico Joven de la última jornada. Para fortuna del entrenador y los aficionados, todo indicaría que su lesión en el tobillo no es de cuidado: este martes fue sometido a terapia para avanzar en su recuperación y comenzar a entrenar al parejo, y así poder meterse entre los 11 iniciales.

¿Ultimátum para Juan Reynoso?

Como respuesta al revuelo que se generó sobre un posible ultimátum hacia Juan Reynoso de parte de la directiva, Jaime Ordiales salió a aclarar la situación en declaraciones públicas: “Han generado una situación mediática que no existe. No hay ultimátum y no hay nada. Yo me he mantenido siempre con mucho respeto y al margen de la situación, yo llegué a medio torneo, tuve nula participación y soy una persona que tiene muy claro lo que tenemos que hacer”.