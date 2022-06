Pasan los días y el mercado de fichajes de verano continúa con buen movimiento, aunque eso no ocurre de gran manera para el Cruz Azul, que comienza a accionar a partir de la llegada y el análisis de situación de Diego Aguirre. Donde sí aparecen novedades es en los futbolistas que causan o podrían causar baja.

Este jueves no fue un día más en La Noria, pues el primer equipo comenzó sus entrenamientos de pretemporada, aunque sin Juan Reynoso después de mucho tiempo y sí bajo el mando del estratega uruguayo, quien debe decidir sobre el futuro de varios elementos que aún pertenecen a la institución.

Pablo Cepellini: ¿Llega y se marcha?

Días atrás, Pablo Cepellini admitió que debería cumplir con su regreso al cuadro Cementero tras acabar el contrato con Peñarol, aunque dejó ver que barajaría opciones para definir su futuro. Diego Aguirre prestó declaraciones y no fue contundente sobre el futuro del futbolista uruguayo, sin embargo, los reportes alrededor de La Noria indican que no tendría lugar en el nuevo proyecto.

Buscan sucesor para Pablo Aguilar

Todo parece indicar que Pablo Aguilar no renovará contrato y se marchará de Cruz Azul tras finalizar su vínculo. Y de acuerdo a la columna San Cadilla, en La Noria ya están buscando un defensa joven por el que haya que hacer menos esfuerzos económico, motivo principal de la ruptura de pláticas con el paraguayo. "Así que si Aguilar desea seguir en La Noria, tendrá que bajarle 2 rayitas a sus pretensiones salariales, aunque me dicen que eso no está fácil porque, para colmo, la Máquina ya se puso las pilas para hallar un central que cobre mucho menos, que sea más joven... Con ese escenario ¿no será hora de hacer maletas, Pablito?"