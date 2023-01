Cruz Azul sufrió una derrota pesada en su visita a Necaxa. No convirtió goles y sigue esperando al delantero de jerarquía, que podría ser Radamel Falcao.

Transcurrida la tercera jornada del Clausura 2023 de la Liga MX, Cruz Azul no logra enderezar un rumbo que ya comienza a generar preocupación. Con la derrota 1-0 ante Necaxa, ha logrado cosechar nada más que un punto sobre nueve posibles y comparte con Querétaro la anteúltima posición.

Mientras tanto, el entrenador Raúl Gutiérrez sigue esperando que la directiva de La Máquina logra concretar la llegada de un atacante de jerarquía internacional. Hoy por hoy, quien más posibilidades tiene de arribar es el colombiano Radamel Falcao García, que milita en el Rayo Vallecano español.

Necaxa golpeó a Cruz Azul

Este sábado, Cruz Azul sufrió una derrota que pesa ante un Necaxa que no había logrado sumar puntos en las dos primeras jornadas. Fue 1-0, producto de un gol de Édgar Méndez, que hizo valer la Ley del Ex. La Máquina no tuvo volumen de juego y mucho menos efectividad para concretar algo de lo poco que generó. Hay preocupación, mientras se espera un refuerzo salvador.

¿Llega Radamel Falcao?

Raúl Gutiérrez sigue reclamando la llegada de un delantero de jerarquía, situación que se ha vuelto urgente tomando en cuenta la poca contundencia de su equipo frente al arco rival. Quien parece estar predispuesto a negociar es Radamel Falcao García, pues según avanzó el periodista Kery Ruíz las negociaciones con él han avanzado. El club está dispuesto a pagar por su cláusula de rescisión y ofrecerle un mejor contrato que el que tiene en España.