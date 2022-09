Después del alivio que significó ganarle a Querétaro para comenzar a pensar en puestos de Reclasificación, Cruz Azul vive las últimas horas antes del encuentro por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde tendrán el desafío de conseguir dos victorias consecutivas por primera ocasión en el campeonato.

Mientras el Potro Gutiérrez ultima detalles para recibir a FC Juárez en la cancha del Estadio Azteca, los convocados a la Selección Mexicana regresan tras la derrota contra Paraguay, y uno de ellos causa noticia por haber estado cerca de marcharse al Viejo continente en el último mercado de fichajes.

Pablo Aguilar le pegó a Jaime Ordiales

En diálogo con W Deportes, Pablo Aguilar lanzó fuertes dichos para el exdirector deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, quien fuera el principal artífice de la no renovación de contrato del paraguayo, cuando parecía algo concreto que sucediera. "Es una persona de la que no me gustaría hablar, las personas falsas no me gustan", disparó el defensa.

Uriel Antuna tuvo un pie en España

De acuerdo a información publicada por ESPN, un equipo "medio" de La Liga de España realizó una oferta para contratar a Uriel Antuna durante el último mercado de verano, en una operación que estuvo a punto de concretarse. De acuerdo a esta fuente, la institución Cementera impidió que se cerrara la negociación, pero no descartarían venderlo tras el Mundial de Qatar 2022.