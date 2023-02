Ricardo Ferretti ha causado una revolución positiva en Cruz Azul con su mera llegada. El duro momento aunque alivianado por las victorias conseguidas por Joaquín Moreno, sumado al palmarés ganador con el que llega el Bigotón, invitan a los aficionados a ilusionarse con un futuro de grandes resultados.

El entrenador brasileño-mexicano fue presentado formalmente este jueves e iniciará su gestión junto al Inge y Memo Vázquez a partir del próximo compromiso ante Bravos de Juárez, donde buscará continuar con la racha positiva que pueda colocar al equipo en puestos de Reclasificación.

En las últimas horas, el Tuca prestó una entrevista en la que respondió sobre varios temas. Entre ellos, fue consultado sobre hasta cuándo se visualiza como director técnico de La Máquina Cemenetera, pregunta que fue respondida con el plazo que le dieron de trabajo al firmar el contrato, hasta diciembre, para luego sentarse a evaluar.

"Hasta diciembre y nos sentamos a hablar"

"Tengo 69 años. El compromiso es de aquí a diciembre con la confianza que me brindó el Ingeniero (Velázquez) de sentarnos en diciembre, de decir, ¿seguimos o no seguimos?, ¿estamos satisfechos, sí o no? Porque no hay que causar un matrimonio innecesario, de decir 'tres años, cinco años, dos años' , para qué, no hay necesidad. El compromiso es hasta diciembre, me pareció bien", declaró en diálogo con TUDN.

"Este torneo yo llego con la temporada adelantada, pero tengo lo otro, espero que resolvamos esta situación ahorita y después mejorar el próximo torneo, pero es hasta diciembre. En diciembre nos vamos a sentar para ver si vale la pena seguir o no", completó.