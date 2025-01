La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es de las más deseadas para este 2025. La intención principal del estadounidense es subir el peso que haga falta para alcanzar las 168 libras que necesita y verse las caras con el campeón del peso supermediano. En las últimas semanas, los acercamientos fueron concretos, pero quien salió a enfriar la situación y hasta ponerla en duda, fue el prestigioso promotor Eddie Hearn.

ver también La descripción sobre Canelo Álvarez que sirvió como advertencia a Terence Crawford: "Es un lobo feroz"

Una de las grandes incógnitas que hay en el mundo del pugilismo es determinar si finalmente Canelo peleará con Crawford y es que este momento parece el más óptimo para concretar una contienda en la primera mitad del año. Aún así, desde ninguna de las dos esquinas se han manifestado al respecto y eso solo genera que la incertidumbre vaya en aumento.

En ese contexto, Hearn explicó que el combate está en riesgo y detalló algunas cuestiones que están ligadas a la diferencia de peso, la cantidad de dinero que pide Canelo y otros compromisos que pueden ser hasta más tentadores para el monarca tapatío.

Publicidad

Publicidad

El análisis de Eddie Hearn sobre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

“No veo muchas opciones para él ahora mismo, así que tal vez la pelea con Crawford sí esté en juego. Por muy bueno que sea Terence Crawford, creo que Canelo es demasiado grande para él”, comenzó diciendo Hearn a Fight Hype.

Y además, agregó: “Entonces, cuando lo piensas, ¿cuáles son las opciones para Canelo Álvarez? ¿Benavidez? No creo que eso vaya a suceder. Ya clavó su bandera en la arena, ¿no es así, 150 millones? Sé que acepta menos, pero simplemente no lo veo. Benavidez ahora está en 175 libras, no lo veo volviendo a 168 y tiene una gran pelea contra Morrell, es una pelea seria. Si Bivol vence a Beterbiev el 22 de febrero, Canelo podría pelear con Bivol por el campeonato mundial de peso semipesado indiscutido. Ahí hay una pelea. ¿Charlo? La gente habla de William Scull. Pero Canelo peleará contra cualquiera”.

Eddie Hearn no confía mucho en que vayan a pelear Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

“Me sorprendería mucho si esa pelea sucede. Creo que Su Excelencia Turki Al-Alshikh ha estado presionando por esa pelea, pero no parece ser algo que Canelo realmente quiera hacer, para ser honesto. Cuando he hablado con Canelo sobre esa pelea, creo que su sentimiento es que cuando derrote a Crawford, todos dirán que venció a un peso 154“, continuó.

ver también ¿Llegará al título? Los posibles rivales de David Benavidez en 2025 con Canelo Álvarez, Dmitry Bivol y Artur Beterbiev

“Y también, creo que en esta etapa, no creo que quiera estar peleando contra tipos que solo se están moviendo todo el tiempo, quiere personas que vengan a pelear. Y Crawford realmente no puede pelear de esa manera porque tiene una gran desventaja de tamaño y no puede estar parado frente a él. No creo que esa pelea vaya a suceder”, cerró.