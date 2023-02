El entrenador interino de la Máquina le dio la primera victoria al equipo en el Clausura 2023. Sin embargo, tiene los pies sobre la tierra y no presiona para quedarse.

Después de una semana muy difícil, a raíz de la destitución del Potro Gutiérrez, Cruz Azul logró por fin levantar cabeza y sumar su primera victoria en el Clausura 2023 de la Liga MX. Por la Jornada 8, la Máquina Cementera se hizo fuerte y derrotó por 3-1 al Puebla en condición de visitante. Mérito para el entrenador interino, Joaquín Moreno.

Charly Rodríguez, Julio César Domínguez y Gonzalo Carneiro marcaron los goles para la victoria de Cruz Azul, que aunque jugó con mucha tensión, logró destrabarse tras la apertura del marcador. En conferencia de prensa, Joaquín Moreno habló sobre sus planes en la institución y se mostró cauto, dispuesto a esperar por su oportunidad.

“Cuando estás en esta institución, yo he externado muchas veces, es trabajar por el bien de ella, y si es una manera en la que puedo ayudar, adelante. Estamos trabajando, tratando de tener un valor que es ese trabajo en equipo. Y si me toca aquí o en la sub 20, trataré de hacer lo mejor, tratar de que la institución esté donde queremos”, explicó Joaquín Moreno en conferencia de prensa.

Pese a la victoria, Moreno sabe que la directiva busca un entrenador que llegue para liderar un nuevo proyecto: “Yo me prepararé, pero Dios me pondrá en donde tenga que estar. Se me comunica que iba a cumplir un interinato con este equipo. Están negociando, platicando y buscando el perfil para quien pueda dirigir al club. Estoy tratando de colaborar al club, lo hago con mucho gusto”, afirmó el estratega.

¿Cómo encontró a los jugadores?

Al margen de la victoria sobre Puebla, Joaquín Moreno se refirió al estado de ánimo en el que encontró a la plantilla de Cruz Azul: "Cuando tienes estos cambios, más cuando se dan resultados, sufres de que las cosas no se te dan, hay frustración. Hablar con ellos, transmitir esos valores sirven para hacer ver dónde estamos. Ellos son muy conscientes de que queda camino. Traen esa revancha de sacar adelante al equipo”, manifestó el entrenador.