A pesar de ceder el empate ante el Toluca en la Copa Sky, el Cruz Azul se mantuvo como líder de su grupo y buscará el pase a la Final, mientras tanto, el director técnico Raúl el Potro Gutiérrez sigue dando retoques para la participación del próximo torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

En lo que va de la pretemporada, el plantel de Cruz Azul está definido casi en su totalidad. Al respecto, Raúl el Potro Gutiérrez comentó que "lo idóneo para cualquier plantel en estas fechas es estar completo, pero aveces las circunstancias de estas transferencias siempre tienen sus peros, entonces estamos tratando de ser pacientes, entendiendo que tenemos un 95 por ciento de la plantilla y estamos trabajando fuerte con ellos para que los complementos que puedan llegar tengan también su adaptación rápida".

Ante la posibilidad aún latente de que se incorpore Luis Suárez como refuerzo de Cruz Azul para el torneo Clausura 2023, Raúl Potro Gutiérrez apuntó que "desde siempre estamos pensando en fortalecernos en la parte ofensiva, un personaje como Luis Suárez cualquiera lo querría y nosotros no somos la excepción, estamos en espera de que se pueda dar".

Si Luis Suárez llega a Cruz Azul, prácticamente quedaría sentenciada la salida del delantero ecuatoriano Michael Estrada, además de la del chileno Iván Alonso quien están en un momento crítico. Raúl el Potro Gutiérrez explicó que "Uno como entrenador arma el equipo desde dos meses atrás, y ahora que están ellos uno no se siente feliz porque uno fue jugador y esa situación en la que están no es nada agradable para nadie. Particularmente Iván (Alonso) que, aparentemente ya iba a salir por arreglos de su representante y cosas por el estilo. (Michael) Estrada estaba igual, en veremos, iba a tener otra salida distinta. Ayer hablaba precisamente con (Michael) Estrada, entiendo que puedas estar enojado pero entrena, métele, si te quedas acá ya será cosas para entre directivas, pero si no que estés bien, no es sencillo y tampo es grato para ello, yo soy muy empático para esas cosas y ojalá se solucione bien para ellos".

¿Qué pasa con Sebastián Jurado en Cruz Azul?

Asimismo, ha llamado la atención la ausencia del portero Sebastián Jurado en Cruz Azul, Raúl el Potro Gutiérrez lo tiene considerado para el torneo Clausura 2023 y explicó que el joven guardameta "tuvo una lesión y de repente se le complicó, está en ese proceso, en cuanto él esté listo esperamos contar con él".