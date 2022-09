Si bien Cruz Azul ha mejorado desde la llegada del Potro Gutiérrez a la conducción técnica, la Máquina tuvo un semestre muy caótico. Todo terminó por estallar tras la goleada sufrida ante el América, partido por el que fue despedido Diego Aguirre y por el que además, la afición se presentó en La Noria para pedir más a los jugadores.

Uno de los más apuntados fue Julio César Domínguez, defensor que lleva mucho tiempo en el club y que incluso recibió amenazas: "La afición está en su derecho expresarse, están en su derecho, yo aguanto, yo no tengo por qué recriminarles, pero eso sí y que sepan: yo no acepto amenazas, no acepto cuando se meten conmigo y con mi familia, yo voy a responder de otra forma", dijo en diálogo con TUDN.

"Obviamente con las autoridades, porque no está demás, yo te puedo aguantar críticas, están en su derecho que digan, que griten, pero más allá que lleguen internamente eso no se lo voy a permitir a nadie", manifestó Domínguez, de 35 años, luego de que las críticas traspasaron un límite al convertirse en amenazas y agresiones a sus más cercanos.

Sin embargo, Julio César Domínguez afirma que quiere continuar en Cruz Azul, aunque sabe que esa no será una decisión sólo suya: "Soy consciente de todo lo que ha pasado. Dependerá mucho de la directiva porque yo sigo trabajando, todavía tengo contrato. Me quisiera retirar acá. Estoy trabajando para no irme del equipo de mis amores, trabajando hasta donde me dé, pero también se va a dar desde la directiva. Ellos toman decisiones y esperemos primeramente Dios sigamos acá", señaló el futbolista.

Sus números en Cruz Azul

Domínguez, ganador de ocho títulos con Cruz Azul, acaba su contrato en junio del año próximo. Con la Máquina Cementera, lleva disputados con total de 635 encuentros, en los que marcó 16 goles y entregó 14 asistencias.