Julio “Cata” Domínguez ha sido un pilar en la defensa de Cruz Azul durante años. Sin embargo, su salida del club capitalino estuvo marcada por la controversia.

La presión de la afición sobre “Cata” Domínguez

A pesar de ser uno de los jugadores más históricos para el equipo, Domínguez reveló que parte de su decisión de dejar el club se debió a la presión y los abucheos constantes de los aficionados.

“Me sorprendió porque fue de la noche a la mañana (abucheos), no había pasado antes; traté de ser fuerte mentalmente y terminé jugando a pesar de los abucheos y por algo lo hacía, entonces me enfocaba en eso”, confesó el “Cata”.

Una despedida inesperada para Domínguez

La relación entre ‘Cata’ y Cruz Azul parecía encaminarse hacia una extensión de contrato. Sin embargo, a pesar de las conversaciones iniciales sobre un año adicional con una reducción salarial, la oferta nunca se concretó.

En una reveladora entrevista con Toño de Valdés, Domínguez compartió su sorpresa al descubrir que ya no entraba en los planes del equipo, una noticia que recibió en el estacionamiento del club.

“Yo tenía que agarrar el vuelo para ir a mi compromiso; salgo y me dice el de seguridad que no me fuera que quería hablar conmigo el Conejo; entonces me alcanza en el estacionamiento y me da la noticia de que no entraba en planes”, contó Domínguez.

Renacimiento en Atlético San Luis

Lejos de dejarse abatir por la adversidad, “Cata” Domínguez ha encontrado un nuevo hogar en el Atlético San Luis. En poco tiempo, se ha establecido como un referente en la defensa del equipo potosino.

Su liderazgo y experiencia han sido fundamentales para que el Atlético San Luis se posicione como líderes del Apertura 2023 con 16 puntos. Es evidente que, a pesar de los desafíos, Domínguez sigue demostrando su valía en el terreno de juego.