Mercedes-AMG Petronas supo marcar una clara hegemonía en el mundo de la Fórmula 1 a través de un monoplaza que rozaba la perfección y un Lewis Hamilton intratable. Pero ese tiempo ya se acabó: desde 2021 para acá, los de Toto Wolff han sufrido más de lo que han disfrutado y ahora tienen que ver cómo Red Bull Racing lidera cada uno de los Grandes Premios.

En la escudería austríaca todo es alegría. Poseen el coche más competitivo y tienen todo a su alcance para llevarse el título mundial por tercera temporada consecutiva, por lo que ahora el resto de competidores se fijan en ellos para mejorar. Y esto es algo que no ha dejado pasar Helmut Marko, asesor del equipo.

En plática con Sport Bild, el polémico directivo de Red Bull aseguró que es normal que los quieran imitar: "Copiarse unos a otros es una rutina diaria en la Fórmula 1. No hay nada deshonesto en ello. La cuestión es construir el coche más rápido y luego celebrar el éxito. No te quedarás años por detrás de los demás sólo porque seas demasiado orgulloso para admitir que otros han hecho un trabajo mejor".

Más adelante, le lanzó un fuerte mensaje al jefe de Mercedes, quien actualmente está con un perfil más bajo que en años anteriores. "Me da igual quién quede tercero. Lo importante es que seamos primeros. Sé cómo se siente Toto Wolff, sufrimos durante siete años, no me extraña que ahora no presuma", apuntó.

¿Mercedes cambia a Lewis Hamilton por Charles Leclerc?

El heptacampeón del mundo tiene contrato hasta finales de este 2023 y todavía es una incógnita saber si va a renovar o se marchará del equipo. A su vez, los directivos de Mercedes ya comenzaron a negociar con el monegasco de 25 años, que no estaría del todo contento en Ferrari. ¿Se avecina un bombazo en la Fórmula 1?