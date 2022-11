En la jornada de este domingo se rompió una relación que parecía inquebrantable en el Autódromo José Carlos Pace. Por supuesto, estamos haciendo referencia a Sergio Pérez y Max Verstappen, quienes protagonizaron un cruce que difícilmente tenga retorno. ¿El motivo? Que el vigente bicampeón mundial de la Formula 1 no quiso ayudar al mexicano, aún sabiendo que lo ha dado todo por él.

En las últimas horas, muchas personalidades del automovilismo han hecho su aparición en medios de comunicación o redes sociales para emitir su opinión al respecto. Aquí pondremos el ojo en una de las más importantes: la de Mika Hakkinen, quien supo hacerse con el trofeo de la F1 en 1998 y 1999 a bordo de un McLaren. El finlandés, obviamente, se puso del lado de Checo.

"El equipo siempre es lo primero y si tienes un acuerdo sobre cómo tú y tu compañero de equipo trabajan juntos, siempre es mejor mantenerlo. Ninguno de nosotros conoce los términos precisos del acuerdo de Max con Red Bull, pero claramente él es el piloto número uno y, a cambio, les ha traído dos títulos mundiales. Sin embargo, Sergio ha sido de gran ayuda para Max en ocasiones, y juntos han ganado el campeonato de equipos este año, por lo que sería bueno ver a Max ayudar a Sergio a terminar segundo en el campeonato mundial de pilotos", explicó en plática con UNIBET, medio británico.

Más adelante, señaló: "Veo que Christian Horner ha confirmado que discutieron la situación, se dieron la mano y se están enfocando en ayudar a Sergio a terminar segundo en Abu Dhabi dentro de dos semanas, por lo que será interesante ver qué sucede. Estoy deseando que llegue la carrera final. La batalla por el segundo lugar en los campeonatos de Pilotos y Equipos sigue viva y va a ser fascinante. Ferrari querrá vencer a Mercedes, Charles querrá vencer a Sergio, así que todavía hay mucho en juego".

Mika Hakkinen habló sobre los problemas de Red Bull en Brasil

"Los Red Bulls tuvieron problemas este fin de semana y parece que el cambio de temperatura realmente afectó el rendimiento de sus neumáticos. Decidieron correr Max con medios el sábado, pero incluso con blandos no tenían la consistencia de Mercedes o Ferrari. Esto demuestra lo sensible que puede ser incluso un coche ganador del campeonato del mundo, circuito a circuito. Max y Sergio no pudieron producir la actuación dominante que estamos acostumbrados a ver", sentenció el Bicampeón.