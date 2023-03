El fin de semana pasado comenzó la Fórmula 1 con un gran dominio por parte de Red Bull debido a que Max Verstappen y Checo Pérez se quedaron con las primeras dos posiciones de la carrera. Por otra parte, a una semana del inicio de la temporada, tanto el neerlandés como el mexicnao salieron a cruzar a la F1 por los cambios que buscan hacer en la categoría.

Según diferentes, la máxima categoría fue uno de los deportes que más crecimiento trajo en los últimos años, esto se debe a que a la serie que desarrolla junto a Netflix, Drive to Surviver, y que Lewis Hamilton no ganó en el 2021. A su vez, Stefano Domenicali, Presidente y CEO de la F1, ya había advertido que buscan innovar no solo en el reglamento, sino que también en las pista. Es por esto que no es casualidad la postura que tomaron los organizadores del GP de Barcelona al cambiar el trazado de su circuito.

Por otra parte, en el 2023 comenzarán a experimentar con un nuevo método de clasificación en dos grandes premios con el objetivo de reducir de 13 a 11 el uso de gomas, por lo que buscarán que la Q1 usen compuesto duro, la Q2 medio y la Q3 blandos, mientras que si se decreta pista mojada cada equipo decidirá qué usar. Ante esto, tanto Checo Pérez y Max Verstappen se unieron para criticar a la F1.

"Espero que no haga frío en Imola, de lo contrario va a ser bastante complicado. Es lo mismo para todos, pero no creo que tengamos que hacer este tipo de cosas en la calificación. Realmente no veo el beneficio de ello”, expresó el bicampeón del mundo según Motorsport.com. Y agregó: “Es mejor si nos aseguramos de que todos los coches están cerca unos de otros y son más competitivos en lugar de condimentar las cosas de esa manera, que creo que es probablemente para el espectáculo".

Por su parte Checo Pérez añadió que “Creo que no lo necesitamos cuando ves la clasificación que tuvimos (en Bahréin), lo ajustado que estuvo todo. Realmente no necesitamos cambiar nada”. Por el momento, este tipo de clasificaciones se llevarán adelante por primera vez en el circuito de Imola en el Gran Premio Emilia Romagna.