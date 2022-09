Su nombre no había sonado para integrar la próxima parrilla de la Fórmula 1, pero una gran actuación lo ha colocado en la mira de varias escuderías

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 dejó muchas certezas en cuanto al campeonato mundial, y también alguna sorpresa. La baja de último momento de Alexander Albon, quien fue operado de apendicitis, obligó a la convocatoria de Nyck de Vries a partir del sábado, y el piloto neerlandés fue la revelación con una sobresaliente actuación.

En el Autódromo Nacional de Monza, el piloto neerlandés tuvo una gran salida en la clasificación, y el domingo redondeó una gran carrera cruzando la meta en el noveno puesto, asegurando dos valiosos puntos para la escudería Williams, quien en la actual temporada alcanza la módica cantidad de seis unidades.

Con la hipotética salida del poco rendidor Nicholas Latifi, es de esperar que a Williams le seduzca la posibilidad de tener a De Vries y Albon para el campeonato 2023. Sin embargo, y de acuerdo a la columna del ex piloto Jolyon Palmer para la web oficial de la Fórmula 1, serían varias escuderías las que buscarán fichar campeón de la Fórmula 2.

“Seguramente para Williams ahora, la perspectiva de tener dos posibles anotadores será demasiado atractiva para rechazarla en 2023. Pero no serán solo ellos los que estén interesados en la firma de De Vries ahora. El aumento de la fortuna del ex campeón de F2 no podría haber sido más claro después de un maravilloso cameo que mostró su habilidad. Cualquier salida como piloto de reserva es una oportunidad, y Nyck de Vries la aprovechó con ambas manos en Monza", escribió Palmer en una columna para Formula1.com.

¿Qué escuderías buscarían a De Vries para 2023?

De acuerdo a la fuente citada, Williams no sería el único equipo que le abriría las puertas a Nyck De Vries para 2023, aunque sí su principal opción. Uno de los mencionados es la escudería Alpine, quien aún tiene su asiento vacante después de la salida de Fernando Alonso.

Otro de los nombrados fue Haas, a pesar de que Guenther Steiner mencionó que priorizaría un piloto de experiencia para acompañar a Kevin Magnussen. Por su parte, Alfa Romeo aún no ha confirmado quién conducirá junto a Valtteri Bottas el próximo año, aunque se cree que Zhou Guanyu se mantendrá luego de una sólida campaña como novato.