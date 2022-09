Hace poco más de una semana explotó una verdadera bomba en el mundo de la Formula 1: un importante piloto con un futuro enorme se quedará sin asiento para la temporada 2023. Se trata de Mick Schumacher, quien no se ha podido destacar en Haas y no será tenido en cuenta de cara al siguiente año. No ha logrado convencer a Guenther Steiner ni a Mattia Binotto, jefe de Ferrari.

Esto representa un verdadero puñal para el hijo de la leyenda Michael, ya que recuperar este puesto de privilegio será una misión muy difícil en el futuro. Pero no todo termina aquí: hay una escudería que podría "salvarlo" y darle la confianza que no ha recibido por parte de los de Maranello. ¿De quién se trata?

Tal como informó F1 Insider, el gran objetivo de Audi es tener a un alemán en sus filas y ven a Mick Schumacher como un serio candidato. Sin embargo, esto no será nada sencillo: Valtteri Bottas y Guanyu Zhou tienen contrato con Sauber hasta finales del 2023 y la empresa multinacional germana no quiere romper con los mismos. Aún así, podría entrar como reserva y empezar a adaptarse a su nuevo desafío.

De esta manera, recién para la temporada 2024 podríamos volver a ver al joven de 23 años competir al máximo nivel en la Formula 1. Si bien no ha mostrado todo su talento hasta el momento (una de las razones es el pobre coche que tiene a disposición), importantes equipos están tras sus pasos y podrían lanzar una oferta formal por sus servicios.

Toto Wolff, jefe de Mercedes-AMG Petronas, es un claro ejemplo de esta situación. "Mick es una gran persona, tiene talento y es rápido. Sólo necesita más tiempo. Si hay un lugar disponible, siempre tomamos al que tiene el mejor rendimiento. Mick definitivamente sería uno de los que tendríamos en nuestro radar", señaló en su momento. Sin embargo hay una realidad: todo parece indicar que renovarán el vínculo con Hamilton y Russell, por lo que a Mick no le convendría ingresar en la escudería.