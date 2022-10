Se desarrolla el Gran Premio de Japón, la jornada 18 de la temporada 2022 de la Fórmula 1, donde Max Verstappen mantiene cálculos positivos para conseguir su segundo título mundial. Este sábado se disputó la crucial clasificación, en la cual el último campeón dio un gran paso al quedarse con la pole position.

El piloto de Red Bull Racing partirá en la primera posición de la parrilla por quinta vez en el año, por delante de Charles Leclerc (2°), Carlos Sainz (3°) y Sergio Pérez (4°). Se trata de algo habitual en lo que va del calendario, pues los sábados han sido "dominados" por el monegasco y el neerlandés, algo que parece tener resignado al otro miembro de Ferrari.

Después de quedar en la segunda fila de la parrilla para la carrera de este domingo en el mítico Circuito de Suzuka, el piloto español brindó declaraciones y se mostró resignado por no poder conseguir la pole, mencionando que normalmente son Verstappen y Leclerc quienes le arrebatan esta posibilidad.

"Mi último intento fue una buena vuelta, una vuelta limpia hasta la salida de la última 'chicane', en la que cometí un pequeño error y perdí una décima, o décima y media; que me hizo perder la Pole. Me he quedado a media décima, pero la verdad es que estoy cansado de quedarme a media décima de la Pole'. Ya van muchas calificaciones que me quedo a tan poca distancia", mencionó Sainz en la rueda de prensa.

"Los tres estamos siempre muy apretados, pero al final la Pole siempre cae en las manos de Max o de Charles en lugar de en las mías. Ojalá pueda lograr una Pole antes de que acabe la temporada", concluyó el piloto del Cavallino Rampante, quien acumula ocho podios y una victoria en lo que va de la temporada.