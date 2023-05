El desesperado audio de Max Verstappen por no poder alcanzar a Checo Pérez

Sergio Pérez fue el gran ganador del último fin de semana de la Fórmula 1, quedándose con los triunfos en la carrera sprint y carrera principal del Gran Premio de Azerbaiyán, convirtiéndose en el primer piloto en ganar en dos ocaciones en el Circuito Callejero de Bakú.

Con los 33 puntos cosechados, Checo llegó a 87 unidades y pudo achicar distancias con el líder de la tabla de pilotos, quien ostenta 93. El pasado domingo, Max Verstappen acabó a 2.137 segundos por detrás de su compañero y dejó ver ciertas señales de nerviosismo. ¿Teme perder el dominio?

En las últimas horas, DAZN dio a conocer a través de sus redes sociales los diálogos entre Verstappen y sus ingenieros, donde el bicampeón del mundo se ve preocupado por la pérdida de ritmo en determinados sectores respecto al piloto mexicano y "no saber qué estaba haciendo mal".

"¿Qué marcha debería usar en la curva 3? Va justo entre la séptima y octava", cuestionó Verstappen por radio. "Séptima, Max", fue la respuesta. "¿Estás seguro de que este modo es mejor? No lo creo", repreguntó. "Dinos con qué estás sufriendo, Max", le pidieron.

"El balance entre el diferencial y el freno motor no es bueno", indicó Verstappen "Vamos a revisar. Checo ha hecho 45.4, tu 45.6. Pierdes entre las curvas 7 y 12. Donde pierdes más es en la curva 8", le respondieron al piloto. "Pues no sé que estoy haciendo mal, chicos. No sé", se lamentó Verstappen.

Finalmente, desde el box le indicaron que "pierdes dos décimas solo en la curva 8, pero yo no apretaría más", a lo que el bicampeón contestó: "No puedo apretar en esa curva. No tengo agarre en la delantera".