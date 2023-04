El dominio de Red Bull en las últimas dos temporadas de la Fórmula 1, le ha servido a Max Verstappen para consagrarse bicampeón de la categoría. El piloto neerlandés, compañero de Checo Pérez en la escudería austríacal, es incluso el actual lider del Campeonato Mundial de 2023 y por ende, el claro favorito a una nueva consagración.

Sin embargo, tal parece que Max Verstappen no está conforme con las modificaciones que la Fórmula 1 ha realizado en los últimos años. El neerlandés prefiere que todo siga como está y por ejemplo, no es partidario de las denominadas carreras sprint, las cuales reemplazan a las clasificaciones tradicionales.

"Aunque cambies el sistema, hacer estas carreras al sprint no está en el ADN de la Fórmula 1. Espero que no haya demasiados cambios, sino no estaré aquí por mucho tiempo", afirmó Max Verstappen al potal Motorsport Week al referirse a esta nueva modalidad que tiene el Campeonato Mundial en algunas carreras del año.

Verstappen no duda al develar que no está cómodo con los cambios en la competición: "No disfruto nada del nuevo formato, para mí, en un 'Sprint', se trata de sobrevivir, no tiene nada que ver con las carreras", aseguró el bicampeón mundial y gran representante de la escudería Red Bull.

Considera que ya tienen demasiado

Verstappen entiende que se quiera brindar espectáculo, pero considera que la actividad para los pilotos ya es demasiada: "No soy un aficionado de tener fines de semana con el nuevo formato en absoluto. Cuando hacemos ese tipo de cosas, el evento pasa a ser muy intenso y nosotros ya estamos haciendo muchas carreras. No creo que sea la forma más adecuada de hacer las cosas, pero sí entiendo que quieran hacer más interesantes todos los días de acción en pista. Vamos a llegar a temporadas en las que acabaremos teniendo hasta 25 carreras. Ya si tenemos en cuenta a los lugares que vamos a ir, si empezamos a añadir más acción con un ‘Sprint’, no es rentable para mí de ninguna forma".