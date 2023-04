En el circuito Albert Park de Melbourne se llevaron adelante todas las prácticas libres, por lo que solo resta por realizar el Gran Premio de Australia. Por otra parte, de cara a lo que se vivirá en las próximas carreras Max Verstappen marcó quién le puede ser la principal competencia que tiene en esta temporada. ¿Es Checo Pérez?

No hay dudas, el tapatío es el principal competidor que tiene el bicampeón del mundo debido a que no hay otro corredor que le pueda hacer daño. El gran rival que tiene es el la fiabilidad del RB19 ya que en Arabia Saudita al corredor de Países Bajos no le funcionó la caja de cambio, pero logró terminar segundo tras partir en la décimo quinta posición.

Por otra parte, previo al Gran Premio de Australia, Max Verstappen marca que la verdadera competencia por el momento la tiene con Checo Pérez. “Creo que Checo es mi único rival en este momento. Tenemos el mismo auto, así que podemos meroar. Esto puede cambiar durante la temporada, pero él es el único que (ahora mismo) puede hacerme pasar un mal rato durante la carrera",expresó el corredor de Red Bull.

No hay que olvidarse que la interna dentro de la escudería existe debido a que Checo Pérez no puede disimular que tiene un buen auto y habilidades para pelear por el primer lugar del campeonato de piloto. Es más, en las últimas horas el mexicano se puso firme con su compañero y equipo. "Básicamente, iban a correr con dos coches porque tenían que hacerlo. Pero ahora puedo decir que realmente me siento parte del equipo", declaró.

Christian Horner le contestó a Checo Pérez

En medio del Gran Premio de Australia, Christian Horner le contestó a Checo Pérez, quien dijo que es la primera vez que lo apoya. "Es la primera vez que le oigo decir esto. Como equipo, siempre hemos hecho todo lo posible para dar a ambos pilotos la mejor oportunidad posible y el mejor material. Luego dependía de ellos demostrar lo que podían hacer con eso en la pista", declaró el tapatío.