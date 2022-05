Se viene el apasionante Gran Premio de Mónaco de la temporada 2022 de la Fórmula 1, y Sergio Pérez llega con deseos de poder volver al podio, algo que no consigue en Montecarlo desde 2016, año desde el cual acumula una estadística poco favorable. Sin embargo, todavía siguen apareciendo las opiniones sobre la polémica protagonizada por el mexicano en Barcelona, tras la orden de Red Bull de cederle la victoria a Max Verstappen.

Más allá de que al interior de Milton Keynes le han bajado el tono a la cuestión, la mayoría de las voces externas coincidieron en sus puntos de vista. En esta oportunidad fue el turno del expiloto de F1, Alex Wurz, quien a pesar de calificar a Checo como un gran jugador de equipo, consideró que se ha mostrado muy pasivo y ha aceptado fácil los pedidos desde el box de la bebida energética.

"Sergio tiene todo el derecho a hablar, es un gran jugador de equipo. Suma muchos puntos, pero creo que está aceptando demasiado fácil algunas de las órdenes de equipo. Algunas veces debes ser más duro y sacar los codos. Ya lo demostró cuando Max estaba luchando por el Mundial el año pasado en Abu Dabi", señaló el ex McLaren y Williams para el podcast oficial de la Fórmula 1.

Continuando con su análisis, Wurz dijo entender el "injusto" de Pérez por el radio ante el pedido de la escudería, siendo que además debió conservar la posición cuando tenía neumáticos nuevos y el DRS en perfecto estado, mientras Verstappen estaba trabado detrás de George Russell.

"Sentí que fuera lo correcto que levantase la voz y ejecutó bien lo que el equipo le pidió. Salió con neumáticos nuevos y tuvo que mantener la posición cuando la carrera estaba en un momento crítico para él. Cuando tenía que hacer tiempos rápidos, tuvo que quedarse detrás de su compañero de equipo y eso es lo que irrita a un piloto", disparó.

"Ya he estado en esta situación otras veces y no está bien, pero hay que darle crédito. Hizo bien lo que le pidieron, pero también reclamó sus derechos, es bueno ver cosas así al final del día. No obstante, tuvo que aceptar quedar segundo detrás de Max", concluyó Wurz.