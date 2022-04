El nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1 dio inicio con los GP de Bahréin y Arabia Saudita, donde Ferrari comenzó a insinuar que está para pelear en serio, y Max Verstappen le dio a Red Bull la primera alegría luego de un fatídico comienzo. De momento. Mercedes y Lewis Hamilton quedan a deber, pero ya empiezan vivirse apasionantes momentos con grandes duelos dentro de la pista.

El último fin de semana, uno de ellos estuvo a cargo de Esteban Ocon y Fernando Alonso. De la entretenida batalla, Alpine obtuvo un dolor de cabeza, ya que los pilotos de la misma escudería perdieron tiempo y desgastaron sus neumáticos. Asimismo, el francés culminó un buen trabajo, con un interesante sexto lugar, mientras que el experimentado español debió retirarse antes de tiempo. El A522 de Alpine aún presenta problemas para ser regular.

En diálogo con Channel 4, el ex piloto David Coulthard opinó que Otmar Szafnauer, jefe del equipo galo, no debería haber permitido ese pulso entre compañeros que acabó por costarles caro: “Pelear tan fuerte tan temprano, por muy entretenido que fuera, no les ayudó precisamente”. Sin embargo, el ex piloto, ganador de 13 grandes premios, vio como positiva la competitividad de Fernando Alonso: “Verle con esa pasión me confirma que el hambre está ahí”, sentenció.

En la misma sintonía se encontró la opinión de Ralf Schumacher, quien fue aún más crítico: “Me irritó lo que hizo Alpine en Jeddah. Con el duelo interno entre Alonso y Ocon, arruinaron su carrera. No entendí a Szafnauer, a pesar de que es nuevo en el equipo, y Alonso ciertamente juega un papel importante en el equipo. Ocon pilotó un poco como si le hubiese picado una tarántula. Desde el punto de vista del equipo, mal gestionado”.

El argumento de Schumacher

El ex piloto, hermano del heptacampeón, explicó para Sky Alemania: “No sólo son los pilotos luchando entre ellos. La pelea también acercó a la competencia a los que tenían atrás, y ambos pilotos destrozaron los neumáticos”. Pese a las críticas, Alpine es cuarto en la tabla de constructores, por lo que Schumacher considera: “Muestra un avance, pero todavía estamos hablando de un equipo de fábrica, y Haas y Vallteri Bottas en Alfa Romeo también son fuertes”.