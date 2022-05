A horas de que inicie la clasificación para el Gran Premio de Barcelona, en la Fórmula 1 comenzó un intenso ataque de Red Bull contra Aston Martin ya que acusa a la escudería de Sylverston de copia intelectual en las mejoras de su nuevo monoplaza. Por otra parte, tras el veredicto de la FIA, Christian Horner salió defender a su equipo al explicar que un plagio intelectual debido a que incorporaron a uno -de sus ingenieros.

“Ambos equipos cooperaron plenamente con la FIA en esta investigación y proporcionaron toda la información pertinente. La investigación, que incluyó controles de CAD y un análisis detallado del proceso de desarrollo utilizado por Aston Martin, confirmó que no se había cometido ninguna infracción. Como resultado, la FIA ha dictaminado que las mejoras aerodinámicas de Aston Martin cumplen con la normativa”, comunico el máximo organismo del automovilismo sobre la investigación que realizó tras la queja del equipo austríaco.

Por otra parte, tras el comunicado de la FIA, Christian Horner salió con los tapones de punta a cruzar a Aston Martin por el monoplaza que presentaron en el Gran Premio de Barcelona ya que marcan que exingeniero de Red Bull pasaron al equipo de Sylverston, entre ellos el exjefe de aerodinámica, Dan Fallows. “La imitación es la mayor forma de adulación, al fin y al cabo. No es una coincidencia que hayamos tenido algunos individuos que se han transferido de Red Bull a Aston Martin durante el invierno y la primera parte de esta temporada”, comenzó el británico en dialogos con Sky Sports.

A su vez, el jefe de equipo de Red Bull comentó que la FIA los había llamado a inicios de esta semana debido a que tenían un auto parecedido al de ellos y solitaron una lista de sus diseños, por lo que así comenzaron las preocupaciones. “Ahora bien, lo que es permisible, lo vemos de arriba a abajo en el paddock, los individuos se mueven de un equipo a otro después de un período de licencia. Lo que toman en su cabeza, eso es juego limpio. Eso es lo que saben. Lo que no es justo y lo que es totalmente inaceptable, que no aceptaríamos, es que haya habido alguna transferencia de propiedad intelectual”, acusó.

Por último, el británico señaló a la FIA como los responsables de regular que esto no suceda y que no les importará si Aston Martin no les gana. “No es el mayor de los problemas para nosotros, a menos que Aston Martin empiece a ganarnos. Pero para los equipos que están en el medio, podría tener un efecto material sobre ellos", explicó Christian Horner. Y agregó: “Lo más importante que queremos asegurar es que nuestra propiedad intelectual está protegida y no se ha abusado de ella".