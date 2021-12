La recta final de la temporada 2021 de la Fórmula 1 está que arde, y Red Bull Racing se prepara para dar lo mejor en la pista para que Max Verstappen logre el título mundial de pilotos, lo cual invita a Sergio 'Checo' Pérez a realizar una gran actuación. Mercedes lleva la ventaja en la tabla de constructores y Lewis Hamilton viene con el envión de las últimas carreras; sin embargo, todo puede pasar en el Yas Marina Circuit.

Pensando en la temporada 2022, donde el piloto mexicano ya está asegurado, la escudería que conducen Christian Horner y Helmut Marko sabe que será un periodo de transformaciones. Y es que Honda, actual proveedora de motores en el equipo austríaco más Alphatauri, decidió que se retirará del Gran Circo como parte de su estrategia global.

De todas maneras, cabe destacar que Red Bull utilizará las tecnologías de la empresa japonesa y su propiedad intelectual para fabricar sus propios motores, y también contará -al menos por el próximo año- con la presencia de ingenieros de la compañía, quienes vislumbran cambios -aparentemente positivos- en el rendimiento.

Honda admite que no es el mejor motor de la F1

Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda en la Fórmula 1 desde 2018, reveló que, a pesar de los buenos resultados que le han brindado a sus clientes, "no es el mejor motor de la F1". ¿Por qué? "Analizamos todos los datos de carrera y clasificación. Los cuatro fabricantes están en una situación similar. Se pueden hacer estimaciones a partir del ruido. Podemos decir que el nivel es similar, pero no somos los mejores", le dijo al diario As.

¿Es el más fiable? "No nos hemos encontrado con grandes problemas en la pista, debo decir que la fiabilidad es similar también (con respecto a los rivales)". Y recalcó que, aunque no se denomine Honda, continúan trabajando en la unidad de potencia para la próxima temporada: "Sí, seguimos trabajando en el motor del año que viene, cuando se congelen por reglamentación. Será un cambio importante en la aerodinámica e intentamos mejorar el rendimiento".