El mundo de la Fórmula 1 se revolucionó este jueves con el anuncio de Sebastián Vettel, quien dejará la categoría reina una vez que acabe la temporada 2022, concluyendo una carrera llena de éxitos que inició en 2007 e incluyó nada menos que cuatro campeonatos mundiales. ¿El objetivo? Pasar más tiempo junto a su familia.

Consultado en la previa del GP de Hungría por la decisión del colega alemán, Sergio Pérez lo llenó de elogios y dejó ver que se trata de una elección muy valiente. Pero también dio a entender que él estuvo muy cerca del retiro en finales de 2020, cuando precisamente Vettel tomaba su lugar y casi se queda sin equipo, hasta que apareció Red Bull.

"Me siento muy orgulloso de Seb por lo que ha logrado, es una gran leyenda de este deporte, una gran persona. Siempre ha sido muy justo, muy vocal, ha sido muy exitoso, tiene una familia hermosa. Es todo lo que uno espera que pueda lograr un colega. Estoy muy orgulloso de él, le deseo lo mejor a él y a su familia", declaró el mexicano.

El piloto de Guadalajara fue consultado por cuánto extendió su carrera el hecho de que el equipo austríaco lo convocara hacia finales de 2020, momento en que Seb tomó su lugar en lo que hoy es Aston Martin. Y no dudó en afirmar que, de no haber encontrado este proyecto ambicioso en Milton Keynes, seguramente hubiera dicho adiós.

"Creo que si estuviera en un proyecto que no me inspirara, quizás el precio a pagar por ser un piloto de F1 ya no valdría la pena. Por suerte estoy en una situación diferente", explicó Pérez, que en mayo fue padre por tercera vez junto a su esposa, Carola Martínez.

"Definitivamente cada vez que te despides de tus hijos es duro. Es un deporte que toma todo de ti, de tu vida personal. Básicamente no tienes mucha vida personal porque siempre estás trabajando, entrenando, siempre cuidándote lo que comes, y lo mismo cuando estás con tus hijos. Es muy aceptable y entendible (la decisión de Vettel). Cuando tienes un proyecto que te motiva y quieres estar aquí, entonces sabes cuál es el precio. A veces ya no estás dispuesto a pagarlo y es cuando debes despedirte del deporte", añadió.