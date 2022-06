Expiloto de la escudería de Mercedes le advirtió a George Russell que Lewis Hamilton no parará de presionarlo para ser primero.

El inicio de la temporada 2022 de Mercedes no ha sido lo soñado ya que se encuentra tercero en el campeonato de constructores y no pudo quedarse con un puñado de podios, los cuales fueron repartidos entre Red Bull y Ferrari. De todas maneras,Toto Wolff tiene con que sonreír ya que George Russell se mantuvo entre los cinco primero tras nuevas carreras, por lo que Nico Rosberg, expiloto de la escudería alemana, le advirtió que Lewis Hamilton no dejará de presionar para estar por delante de él.

El Gran Premio de Canadá fue un verdadero éxito para la escudería alemana ya que los británicos se sintieron cómodos dentro del W13 a lo largo del fin de semana. A su vez, el siete veces campeón del mundo volvió al podio tras ocho podios.

Por otra parte, Nico Rosberg, excampeón del mundo con Mercedes, hablo de la actualidad de su exequipo en el que comentó que tuvieron un mal inicio de temporada y destacó la performance de George Russell. “George está haciendo un trabajo excelente. Está manejando bien un coche difícil. Es consistente, conduce con fuerza y saca el máximo provecho. Es brillante”, expresó. Además, destacó la valentía que tuvo el joven piloto británico en arriesgar por otro tipo de rueda.

“Normalmente alguien piensa: 'Bueno, vamos a estar seguros y vamos por un cuarto o quinto puesto de salida'. Pero no. Dijo: 'Voy por los slicks, sólo me importa la pole position'. Creo que eso es realmente genial”, comentó. Por último, Rosberg le advirtió al novato piloto de la escudería alemana lo molesto que es para Hamilton ser segundo.

“Lewis está en plena forma. Está teniendo una temporada increíblemente desafortunada en este momento, con las cosas volviéndose en su contra. Este ha sido un fin de semana normal y de inmediato cumple de forma brillante”, expresó. Y agregó: “Es una pareja de pilotos muy fuerte, increíble, pero, no nos equivoquemos, Lewis odia con pasión quedar en segundo lugar detrás de un compañero de equipo, por lo que estará ultra-motivado y presionando mucho internamente”.