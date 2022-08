Agosto comenzó con una de las noticias más sorprendentes del año en la Formula 1: Fernando Alonso, uno de los mejores pilotos de la historia, tomó la decisión de abandonar Alpine de cara a la siguiente temporada para sumarse al equipo de Aston Martin. Allí ocupará el lugar que dejará Sebastian Vettel y, aunque no parece ser la escudería ideal para pelear por el título, el español se mostró muy convencido de su idea.

De esta manera, romperá con la sociedad que formó con Esteban Ocon, la cual estuvo lejos de ser la mejor y generó una clara división en los fanáticos de la competencia. A pesar de que el bicampeón mundial supo ayudar al francés a obtener su única victoria en un Gran Premio (Hungría, 2021), en este 2022 han tenido varios cruces en la pista. "Nunca he visto una defensa como la de Esteban hoy. Nunca", fueron las polémicas palabras del asturiano el pasado 31 de julio. Sí, últimamente parecían más rivales que otra cosa.

Es por este motivo que sorprenden las declaraciones de Ocon, quien recién ahora rompió el silencio sobre cómo tomó la salida de Fernando Alonso del equipo. "Es triste ver a Fernando irse. Me gustó mucho trabajar con él y, obviamente, seguiremos trabajando juntos hasta el final del año. Tengo una buena relación con él. Hay un buen espíritu en el equipo y hasta ahora ha funcionado bien", señaló ante la prensa internacional en el paddock de Spa-Francorchamps.

Más adelante, Esteban detalló: "Todavía tenemos mucho que hacer antes de que se vaya, pero es triste ver que una leyenda como él deja el equipo. Me envió un mensaje para decir que me echaría de menos. Pero eso es todo. No soy nadie para comentar su decisión. Tiene que haber razones para ello. Pero sí, está claro que vamos por el buen camino, estamos progresando".

¿Oscar Piastri puede ser el nuevo compañero de Esteban Ocon?

Ante los rumores que vinculan a Piastri con Alpine, Ocon sostuvo: "No conozco la situación. No sé a dónde nos va a llevar. Sé que Oscar está hoy en el simulador, seguirá con sus compromisos con nosotros hasta final de año. Nos ayudó a desarrollar el coche en el simulador, ha estado con nosotros todo el año. Lo que sé, obviamente, es que merece estar en la Fórmula 1. ¿Dónde será eso? Eso no lo puedo decir yo, no lo sé".