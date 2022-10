Después del Gran Premio de Singapur y en la previa del fin de semana de Japón que podría consagrar campéon mundial a Max Verstappen, la Fórmula 1 se paralizó para conocer la decisión de la FIA respecto de los supuestos excesos presupuestarios de Red Bull y Aston Martin durante la temporada 2021, la cual finalmente fue pospuesta

Después de las fuertes protestas que llegaron de los directores de Ferrari y Mercedes, una de las palabras más anheladas, la cual finalmente llegó, era la de Lewis Hamilton. En las últimas horas, el siete veces campeón del mundo no se desentendió de la situación y deseó que la investigación sea tomada en serio y se apliquen las sanciones correspondientes.

Su crítica no quedó ahí. El piloto británico arremetió contra la definición del campeonato mundial 2021, evidenciando que el dinero y las constantes actualizaciones de Red Bull (debido al aparente exceso de gastos) desnivelaron la balanza en favor de Max Verstappen para que finalmente le arrebatara su octavo título mundial.

Max Verstappen le respondió a Lewis Hamilton

Pocas horas después apareció la respuesta del propio Max Verstappen. Mientras su consagración como bicampeón de la F1 parece ser inminente, el piloto neerlandés siguió el discurso de las autoridades de Red Bull y declaró que no han cometido ningún exceso durante el pasado año.

"Hasta donde yo sé, y también por lo que escucho del equipo, no hemos hecho nada malo. Tenemos razones para creer que todo está bien. No obstante, este es un asunto entre la FIA y el equipo, no depende de mí. Yo estoy aquí para pilotar rápido y conseguir el mejor resultado posible para ellos. No tengo mucho más que decir al respecto, supongo que lo sabremos el próximo lunes", sentenció Mad Max.