En las próximas horas se dará el anuncio de la FIA respecto de los equipos que durante 2021 han cumplido con el reglamento de costos y aquellos que han sobrepasado los límites. Esto, en el marco de los rumores que circularon en la previa del Gran Premio de Singapur, donde se dijo que dos escuderías habían incurrido en un exceso de gastos (una, mucho más que la otra).

Los nombres en cuestión son los de Red Bull Racing y Aston Martin, quienes se defendieron de las acusaciones que surgieron desde el resto del Paddock. Mientras tanto, las principales escuderías competidoras están a la expectativa de conocer con qué importancia la federación tomará cartas en el asunto en caso de violación de las normas.

Uno de los interesados es Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari, quien no dudó en sentenciar que no debe dejarse pasar una infracción, y analizó las diferencias que algo así implica: "Sea cual sea la cantidad de la que hablemos, aunque sean cuatro millones, que entran en la categoría de lo que se considera una infracción menor, cuatro millones no son menores. Para nosotros, cuatro millones representan las piezas de desarrollo de toda una temporada, son 70 personas en un departamento técnico que pueden idear y producir soluciones que podrían valer hasta medio segundo por vuelta".

"Estamos hablando de medio segundo, y esa ventaja se traslada a los años siguientes, porque si comenzó en 2021, sigue dando una ventaja competitiva en 2022 y 2023, por lo que es claramente un asunto importante. Pone en juego la credibilidad, espero que todo el mundo haya abordado ese ejercicio correctamente, porque, de lo contrario, será un problema muy grande de gestionar", añadió el director de la Scudería.

Wolff: "Hay dos equipos de arriba que están igual, y otro gasta de más"

En la misma línea se expresó el jefe de Mercedes-AMG Petronas, Toto Wolff, quien se sumó a la opinión del equipo de Maranello para protestar por la ventaja de rendimiento de un equipo que ha gastado de más. Y afirmó que los análisis al interior de su escudería daban como resultado infracciones por parte de Red Bull.

"Si te gastas cinco millones más, y sigues en una brecha menor, sigue teniendo un gran impacto en el campeonato. Para que te hagas una idea, seguimos de cerca qué piezas traen a la pista las escuderías líderes en cada carrera, para la temporada 2021 y 2022. Podemos ver que hay dos equipos de arriba que están casi igual, y hay otro que gasta más", declaró el austríaco.

"Sabemos lo que gastamos, tres millones y medio al año en piezas que aportamos al coche, así que puedes ver la diferencia que supone gastar otros 500.000 dólares, sería una diferencia. No hemos producido piezas ligeras para el coche con el fin de bajar de un sobrepeso de dos dígitos porque simplemente no tenemos el dinero. Así que tenemos que hacerlo para el coche del año que viene. No podemos homologar un chasis ligero y traerlo, porque son dos millones más que estaremos por encima del límite. Así que puedes ver que cada gasto más tiene una ventaja de rendimiento", disparó.