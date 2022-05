F1: McLaren prepara al posible reemplazante de Daniel Ricciardo y no es Patricio O'ward

La temporada 2022 tiene muy lejos del tercer puesto de los constructores a McLaren quien en el 2021 peleaba mano a mano contra Ferrari. Por otra parte, la escudería británica probaría a un nuevo piloto, mientras se habla de una posible salida de Daniel Ricciardo del equipo y no se trata del mexicano Patricio O’Ward, sino el estadounidense Colton Herta.

Actualmente el equipo de Zak Brown es cuarto en la tabla de constructores con 46 puntos, a 49 unidades de Mercedes Benz. Por otra parte, Lando Norris, al igual que el año pasado, es el mejor de la dupla ya que es 7º con 35 puntos, mientras que el australiano es 11º con once puntos, por lo que se ha especulado con su posible salida del equipo.

Mientras se dan estos rumores, McLaren confirmó que en las próximas practicas libres probará a uno de sus novatos, luego de que la F1 estaban obligados a probar a pilotos novatos, y no se trata del mexicano Patricio O’Ward. Se trata del estadounidense de Colton Herta, quien actualmente es piloto del IndyCar. Según lo informado por Moto Sports, el californiano ha logrado siete victorias en esa categoría y tendrá la oportunidad de probar su talento en el máximo nivel del automovilismo, cuando Daniel Ricciardo no tuvo un buen inicio de año, al igual que en el 2021.

“Desde el jueves se integró de forma similar a lo que hicimos con Pato (O'Ward) el año pasado en Abu Dhabi, participando en el track walk con Lando (Norris) y sus ingenieros”, comentó Andreas Seidl, CEO de McLaren. Y agregó: “Todo está programado. No tengo en mente las fechas concretas, pero será en los próximos dos o tres meses. Por eso también tenemos este programa, por eso lo hicimos con Pato y ahora con Colton”.

Cabe destacar que no es casualidad que McLaren pueda apuntar a quedarse con Colton Herta debido a que la Fórmula 1 busca volver a captar el interés del público estadounidense, por lo que sus escuderías no dudarían en incorporarlo para lograr mayor identificación en los fanáticos y así mayor cantidad de sponsor, especialmente porque Haas, equipo de los Estados Unidos, recién en esta es temporada volvió a ser competitiva. Por otra parte, Patricio O’Ward podría quedar relegado no solo por este tema, sino que también por Zak Brown dijo, en conversaciones con ESPN, que quiere que el mexicano se mantenga enfocado en IndyCar, donde tiene contrato.