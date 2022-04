El momento que vive Mercedes en la Fórmula 1 es muy llamativo debido a que el último campeón mundial de los constructores no tiene un auto veloz para hacerle frente al menos a Ferrari o Red Bull. A pesar de esto, George Russell se mantiene en la lucha de un podio, mientras que Lewis Hamilton no puede ni siquiera sumar puntos, por lo que Toto Wolf asegura que deben proteger al múltiple campeón mundial porque es el mejor corredor y, ante esto, consideran realizar drásticos cambios para ayudarlo. ¿Lo protegen demasiado?

Ya lo decía el excampeón del mundo de la escudería alemana, Nico Rosberg, al piloto británico lo están cubriendo demasiado cuando su compañero se mantiene arriba en la lucha. “Es una temporada larga, pero no están en ninguna parte con ese coche; ni siquiera podrán luchar por ganar carreras en el corto plazo. Puedes ver cómo aumenta la tensión. Vimos cómo, en mi opinión, Toto estaba enojado con Lewis, porque tal vez Lewis criticó al equipo con demasiada dureza en la radio interna del equipo por algo que hicieron. Mercedes está asumiendo la culpa, tratando de apoyar a Lewis mentalmente, animándolo y diciendo: 'Oye, Lewis, no es tu culpa, realmente depende de nosotros'. Eso es muy inteligente, porque no es del todo la verdad", expresó el expiloto a Sky Sport, quien agregó que su compañero tiene el mismo monoplaza.

Por otra parte, en las últimas horas, Toto Wolff habló de Lewis Hamilton y, casi sin decirlo, coincidió con su expiloto al comentar que deben buscar la manera de proteger al siete veces campeón del mundo. “Tengo que protegerlo. No se trata de su momento más bajo, lo que está abajo es el rendimiento del coche. Este tipo es el mejor piloto del mundo y no tiene una máquina y un equipo que le sostenga para demostrarlo. En cierto modo, es incluso irrelevante si llegas octavo, 12º ó 15º, no importa, todo está mal", comentó el director de equipo de Mercedes según lo informado por Marca Claro.

Y agregó: "Va a ayudar al equipo a reaccionar y nos mantenemos unidos en los buenos y malos momentos. El domingo, ciertamente, fue un día muy malo”. Ante esta dura situación el austriaco comentó que no descartan tomar drásticas decisiones para salir de este duro momento y darles un mejor auto a los corredores británicos.

¿Qué cambios se vienen en el W13 de Mercedes?

A priori, Toto Wolff aclaró que no van cambiar todo, pero van a sacar lo que no ayude a que el W13 de Mercedes saque su mejor potencial para la temporada 2022. “No es necesario tirar a la basura lo bueno, pero si hay áreas fundamentales que no nos permiten desbloquear el potencial que creemos que hay en el automóvil, entonces es necesario acotar las deficiencias. Hay que preguntarse '¿dónde está el punto de partida ahora?' ¿Hay uno nuevo en el que comenzar y donde podemos desbloquear más potencial?”, comentó. “Si pensáramos eso, lo hubiéramos hecho hace cinco meses. Creíamos que esta era la línea de desarrollo que necesitábamos. Así que es un ejercicio bastante complicado”, finalizó.