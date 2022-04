Mercedes no vive un buen momento, pero Toto Wolff no piensa en dejar a Lewis Hamilton y renunciar a la escudería alamena.

La Fórmula 1 se encuentra en un gran momento porque Red Bull y Ferarri comienzan a cortarse con resto de las escuderías y empiezan a disputar el campeonato de constructores como el de pilotos. Lejos de esa lucha se encuentra Mercedes con un Lewis Hamilton frustrado por no tener un auto competitivo. Ante esto, Toto Wolff fue consultado si pensaba en dejar el equipo y su fue respuesta fue un contundente no.

“Lewis, perdón por este auto. Era inconducible y no te mereces un auto así”, le dijo el austriaco al siete veces campeón del mundo que escuchaba en silencio mientras terminaba lejos de los puntos. A su vez, en las últimas horas comentó deben proteger al Hamilton debido a que él es el mejor corredor de la categoría y que algo van a realizar con el W13, en particular en el sector aerodinámico.

Por otro lado, en las últimas horas surgió la pregunta de si dejaría al equipo alemán y lanzó una contundente respuesta. “El problema es que estaría muerto en las Maldivas sin hacer lo que estoy haciendo aquí. La actividad en el equipo, el desarrollo del equipo, es lo que realmente disfruto. La Fórmula 1 está en auge. Por el lado de los ingresos, las cosas van muy bien y esto es lo que realmente quiero hacer toda mi vida", comenzó. Y agregó: “En ese sentido, hasta ahora no me he planteado la cuestión de decir 'ya está. Sería como un jefe de proyecto o un empleado que dice: 'Esto ya lo he hecho, me iré a lo grande con el récord'. Pero no, eso no va conmigo”.

A su vez, comentó que en Mercedes tienen una gran humildad y comprenden que ahora deben aceptar que no obtienen resultados, pero que deben seguir trabajando para saber en qué se falla. “¿Dónde nos equivocamos? Durante mi mandato, logramos ocho títulos seguidos y ahora nos hemos equivocado. Porque no es que estemos a solo tres décimas de distancia”, explicó en referencia a que no hay nada que cambiar en la escudería. “Pero en cuanto al desarrollo de nuestra personalidad y los valores de nuestro equipo, por muy mal vaya, este es un aprendizaje importante: no hay nadie que sea infalible. Lo estamos viendo ahora mismo. Pero el equipo es capaz de dar la vuelta a las cosas", finalizó Toto Wolff.

Lewis Hamilton y un fuerte mensaje sobre su futuro

Sin duda quien está en ojo de todos es Lewis Hamilton y el británico lanzó un contundente mensaje sobre su futuro. "Trabajando en mi obra maestra, yo seré el único que decida cuando esté terminada", apuntó acompañando con dos fotografías a puro modelaje en las instalaciones de Mercedes.