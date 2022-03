El sábado anterior al Gran Premio de Bahrein que inauguró la temporada 2022 de la Fórmula 1, la FIA hizo público el informe sobre el polémico pero apasionante final de campeonato entre Hamilton y Verstappen en Abu Dhabi, donde las discutidas decisiones de Michael Masi fueron consideradas como un "error humano".

En dicha definición, el ex director de carreras de la F1 no aplicó dos artículos del reglamento de la máxima categoría del automovisilmo, aunque el reporte considera que actuó de buena fe. De todas maneras, la FIA oficializó el despido de Masi en el mes de febrero, y aunque indicaba que le ofrecerían un nuevo rol dentro del esquema, hasta el momento no había habido novedades.

Hasta que apareció el presidente de la FIA, Ben Sulayem, quien fue la primera voz oficial en expresarse desde que se publicó el informe. Allí, aclaró que la decisión de cesar a Masi fue con el objetivo de "quitarle presión y estrés", y confirmó que se encuentran en tratativas para ofrecerle un nuevo cargo en la organización.

"Estamos agradecidos por los tres años que ha pasado con nosotros y por el tiempo que le dedicó. Pero ahora estamos negociando con él, por supuesto, para que siga en la FIA. Es una figura importante para nosotros. Nuestra gente está buscando otra posición para él dentro de la FIA", expresó.

Por su parte, Sulayem se dijo "satisfecho y aliviado" por el informe sobre lo ocurrido en el GP de Abu Dhabi 2021, ya que según considera, le pone punto final a una etapa de polémicas en donde Mercedes AMG Petronas fue quien más alzó la voz.