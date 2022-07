Unicorn Hunters, la innovadora serie que conecta a emprendedores en busca de financiación con millones de posibles inversores de todo el mundo, anunció recientemente que se unirá Juan Pablo Montoya, campeón de la Triple Corona y uno de los 50 mejores pilotos de la Fórmula Uno de todos los tiempos según The Times.

El ex Williams y McLaren estará acompañado por su hijo Sebastián Montoya, un exitoso corredor en ascenso, serán los nuevos embajadores globales de la marca. Se unirán al equipo de embajadores globales de Unicorn Hunters que incluye a miembros del Hall of Fame de la NFL, Cris Carter y Rod Woodson, entre otros atletas que serán anunciados muy pronto.

La serie Unicorn Hunters es producida por el ícono de los reality shows Craig Plestis (The Masked Singer y I Can See Your Voice) y ha sido pionera de un nuevo género (enrichtainment) que combina el entretenimiento con el potencial de generar riqueza para inversores en todo el mundo. El elenco, conocido como el “Círculo del Dinero”, incluye a la leyenda del NFL, Cris Carter; celebridades como Lance Bass y Chris Diamantopoulos; legisladores como Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos; y Moe Vela, ex asesor de la Casa Blanca; e invitados especiales como Jason Scott, Director del Ecosistema de Desarrollo de Startups en Google, entre otros.

“Estamos muy emocionados por esta alianza con Unicorn Hunters y Unicoin ya que las oportunidades para crecer juntos son enormes. Unicoin ofrece la estabilidad y confianza de la que carecen las criptomonedas tradicionales. Así que lo único que se puede decir es que el futuro es muy esperanzador”, dijo Juan Pablo Montoya.

“Estoy muy agradecido de poder trabajar con el equipo de Unicorn Hunters y Unicoin junto a mi padre, un proyecto increíble del que seguro aprenderé mucho. Espero ser un gran embajador de la marca”, dijo Sebastián Montoya.

Recientemente, los creadores de Unicorn Hunters lanzaron su criptomoneda oficial Unicoin, una moneda de última generación que resuelve el principal problema de los tokens tradicionales, su alta volatilidad, y ofrece a sus tenedores protección contra la inflación. A su vez, está respaldada por capitales privados de compañías con alto potencial de crecimiento, que forman parte de Unicorn Hunters y pagará dividendos a sus tenedores. Esta diferenciación es especialmente relevante en el mercado de criptomonedas actual, que ha experimentado una crisis sin precedentes.