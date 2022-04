Para la temporada 2022 de Formula 1, los directivos de Mercedes-AMG Petronas decidieron apostar por una modificación en su equipo de pilotos: le dieron las gracias a Valtteri Bottas, quien estuvo durante 5 años y finalizó contrato, y contrataron a George Russell. El joven británico de 24 años corrió durante 3 años para Williams Racing y recibió la enorme oportunidad de competir con una de las mejores escuderías de la actualidad.

A pesar de que no cuenta con el mejor monoplaza de la parrilla, la joya nacida en King's Lynn, Norfolk, está haciendo un buen trabajo y hasta opacando a Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial. Si repasamos la tabla de pilotos se encuentra en segundo lugar, solo por detrás de Charles Leclerc de Ferrari. Le saca 4 puntos a Carlos Sainz, 7 a Sergio Pérez, 9 a Hamilton y 12 a Max Verstappen, por ejemplo.

Este gran comienzo con su nuevo equipo no lo descoloca, y en una entrevista con Sky Sports F1 aseguró que la primera espada sigue siendo Lewis. Esta es una declaración sorprendente, ya que son pocos los conductores que aceptan ser los "segundones" de la escudería. "Lewis ha estado aquí tanto tiempo, yo soy el chico nuevo. No voy a salir tratando de ser el líder del equipo cuando me enfrente al mejor de todos los tiempos que ha estado aquí durante 10 años. Es como el capitán del equipo y así debe ser", aseguró.

Cabe resaltar que el propio Hamilton, por poner un ejemplo, ingresó a la Formula 1 en el 2007 con McLaren y le tocó ser compañero de Fernando Alonso, quien venía de ser bicampeón mundial con Renault. Poco le importó esto, ya que en todo momento puso por delante sus intereses y hasta generó que el equipo haga sentir incómodo al español. Gracias a esto logró el subcampeonato, pero realmente fue milagroso que Kimi Räikkönen lo haya superado en el último Gran Premio.

"Creo que estamos en diferentes etapas de nuestras carreras, no hay resentimientos de ninguna manera. Por mi parte, tengo 24 años y estoy yendo contra el más grande de todos los tiempos (Hamilton). Si terminó antes que yo, obviamente no me gusta, pero no lloraré ni me enfadaré por eso", sentenció George Russell.