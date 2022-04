Lewis Hamilton y Mercedes-AMG Petronas no iniciaron la temporada de Formula 1 en este 2022 de la forma esperada. A pesar de que han logrado puntuar en los tres primeros Grandes Premios, el rendimiento del monoplaza está muy por debajo de las expectativas y no parece haber señales de mejoría para las próximas semanas. Esto, evidentemente, decepciona al siete veces campeón del mundo.

El piloto británico ha resaltado ante los medios de comunicación que espera que los ingenieros trabajen sobre el coche y presenten actualizaciones de cara a la siguiente fecha en Imola. Sin embargo, los planes de los directivos son otros y apuntan a tener paciencia para poder detectar con exactitud los problemas y las limitaciones que están teniendo. Mientras tanto, Lewis se tiene que conformar con estar detrás de Ferrari y Red Bull Racing...

En el Gran Premio de Australia, Hamilton tuvo un trabajo sólido pero solo pudo salir en cuarta posición. Y esto porque aprovechó al máximo los abandonos de Max Verstappen y Carlos Sainz, quienes tienen un monoplaza mucho más competitivo. A continuación, te compartimos el análsis que hizo la prensa internacional sobre la labor del británico. ¿Fue positiva o quedó a deber?

Crash le dio un 9 de puntuación (2 más que a Checo Pérez, 1 más que a George Russell y 1 más que a Max Verstappen. "Hamilton tuvo la mala suerte de perderse un segundo podio de la temporada. Se acercó a la parte trasera de Russell, pero un motor sobrecalentado hizo que no pudiera seguir presionando a su compañero de equipo más joven, conformándose con el cuarto lugar. Un buen fin de semana para Hamilton después de luchar en Arabia Saudita, incluso con un peso adicional de 1,5 kg debido a un sensor adicional para ayudar a Mercedes a recopilar más datos sobre sus problemas", señaló.

The Race le dio un 7.5 de puntuación (0.5 menos que a Verstappen, 0.5 más que a Checo y 0.5 más que a Russell). "El Mercedes no estaba funcionando bien en Albert Park. Hamilton dijo después de la carrera que tenía que lidiar con problemas de sobrecalentamiento y que no podía atacar a Russell por delante. Hizo lo que pudo con la maquinaria como parte del ejercicio de limitación de daños de Mercedes", explicó.

Planet F1 le dio un 7 de puntuación (0.5 menos a que Checo, igual que a Russel y 1 más que a Verstappen). "A pesar de describir un resultado 3-4 como un "gran resultado para el equipo", es poco probable que este gran premio sea uno que permanezca en la mente de Hamilton dentro de un par de décadas. Por segunda carrera consecutiva, tuvo inconvenientes hasta cierto punto en cuanto a la estrategia, lo que significó terminar detrás de Russell, y después de un buen comienzo en el que superó a Pérez y Lando Norris, fue una carrera sin incidentes para el siete veces ex campeón",apuntó.