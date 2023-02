Cada vez falta menos para el comienzo de la temporada de la Fórmula 1 y los aficionados de la velocidad empiezan a arrancar sus motores. En la jornada de hoy, Mercedes presentó su nuevo monoplaza y, en ese contexto, Lewis Hamilton se tomó unos minutos para hablar con la prensa y decidió contar qué será de él en esta competencia. ¿Se queda o se va?

El tiempo pasa para todos y el cambio generacional de la categoría más competitiva del automovilismo está cada vez más cerca. Uno de los grandes bastiones y parte del equipo de los "veteranos" es el piloto británico, Lewis Hamilton, de quién siempre se suele hablar antes del comienzo de la competencia. Aunque hace algunos años que se viene hablando sobre un posible retiro, seguimos viéndolo sobre su monoplaza "44" buscando convertirse en el piloto más ganador de toda la historia de la categoría.

Y, pese a que ya tiene 38 años, Hamilton sigue más vigente que nunca. En el marco de la presentación del nuevo monoplaza W14, el británico opinó sobre la nueva temporada y dejó ver que está aquí para competir: "Siempre creo que puedo mejorar. Siempre me ha gustado el desafío mental y físico. De tener que profundizar y ver cómo puedes extraer más rendimiento de ti mismo y de la gente que te rodea".

El piloto de Mercedes no pudo quedar en el podio del Campeonato de Pilotos, pues quedó en el sexto puesto, a más de 200 puntos de Max Verstappen, que festejó su bicampeonato en la categoría, por lo que sabe que deberá mejorar si quiere ser campeón por octava vez. "El coche está en constante evolución. Sabes que no es el mismo coche cada año, siempre está cambiando. Siempre hay nuevas herramientas. Siempre hay un nuevo libro de registro al que tienes que acostumbrarte. Eso me encanta. Así que pienso quedarme un poco más”, agregó Hamilton, que parece estar lejos de dejar la Fórmula 1.

¿Cuándo comenzará la temporada?

Los pilotos de la máxima competencia del automovilismo volverán a subir a los monoplazas en 10 días, cuando hagan la pretemporada en Bahréin. El primer Gran Premio en dicho país desde el 3 de marzo hasta el 5 del mismo mes, cuando se sepa quién ganó el primer Gran Premio de esta temporada.