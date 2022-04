Es difícil que dos pilotos sean amigos o lleven una buena relación dentro de la Formula 1. Y ni hablar si son compañeros de escudería, ya que son los máximos rivales y deben demostrar en cada Gran Premio que son mejores que la persona que tienen al lado. Esto, sorprendentemente, no ocurre en Red Bull Racing. Sergio Pérez entendió a la perfección el rol que debe cumplir en el equipo, por lo que se ha complementado de gran manera a Max Verstappen y hasta lo ayudó a coronarse como campeón del mundo.

Si bien compiten entre ellos en cada fin de semana, y en este 2022 por el momento Checo está por encima del neerlandés, hay un ambiente muy sano en la interna. Esto queda evidenciado en cómo se halagan en sus declaraciones, cómo se preocupan por la posición en la que quedan y cómo disfrutan las entrevistas que realizan juntos. Un ejemplo de esto último es lo sucedido en medio del GP de Australia: SuperMax imitó al mexicano...

En una de las consignas de la dinámica a la que se expusieron, Sergio Pérez le pidió a Max Verstappen trate de copiarlo. El neerlandés no hizo más que reirse mientras pensaba cómo hacerse pasar por el fanático del América, hasta que por fin comenzó a hablar. "My name is Checo Pérez and I am Verstappen´s teammate (Mi nombre es Checo Pérez y soy el compañero de Verstappen)", señaló.

Tanto la voz como los gestos le salieron a la perfección, por lo que generó un ambiente de risas. Más tarde agregó algunas quejas que suele hacer Sergio: "Come on man, what are you doing man? (Vamos hombre, ¿qué estás haciendo?)". A todo esto, Pérez no aguantó las carcajadas y le preguntó si realmente él se escuchaba así. Claro, ese inglés tan exagerado suele ser algo típico del azteca.

¿Cómo van Max Verstappen y Sergio Pérez en la tabla de Formula 1?

Sergio Pérez está cuarto en la tabla de pilotos con 30 unidades; mientras que Max Verstappen tiene 25 y está sexto. Como equipo tienen 55, por lo que son terceros: Mercedes-AMG Petronas tiene 65 y Ferrari 104. Para el próximo Gran Premio se espera que sus monoplazas presenten mejoras, por lo que podrán competirle a Charles Leclerc y comenzar a bajarlo del pedestal.