El nivel de competitividad y rivalidad que existe entre Max Verstappen y Lewis Hamilton parece ser casi único en el mundo del deporte. Los pilotos mantienen un respeto mutuo, pero no piensan en otra cosa que vencerse entre sí en cada Gran Premio de Formula 1. Estamos a escasos días del inicio de la temporada 2022 y los equipos están probando los monoplazas en el test de Bahréin, por lo que el ambiente está un poco más tranquilo. O eso pensábamos...

Mercedes-AMG Petronas encendió la polémica por su coche, ya que presentó soluciones aerodinámicas que podrían ir en contra del espíritu de las reglas actuales. Por supuesto, estos detalles no pasan para nada desapercibidos y enseguida el resto de escuderías realizaron sus reclamos. Red Bull Racing, de la mano de Christian Horner, hizo lo propio. "Hay algunas partes que no son legales", señaló el jefe de los austríacos. Pero lo más interesante fue cuando el propio piloto neerlandés platicó sobre el tema.

Max Verstappen fue consultado sobre el nuevo monoplaza de los británicos, a lo que contestó: "No sé si el W13 es legal, pero es bastante feo, ¿no?. No tiene buena pinta, ¡incluso el color!". El actual campeón del mundo no quedó a gusto con el coche sin pontones que presentó Mercedes y vio una buena oportunidad para ponerle picante a la competencia incluso antes de que la misma dé su inicio.

Más adelante completó: "No estoy preocupado. Sólo podemos centrarnos en nosotros mismos. Dije esto muchas veces el año pasado y tenemos que hacerlo de nuevo este año, incluso aunque los coches parezcan un poco diferentes. Hay muchas cosas desconocidas sobre las que necesitamos aprender, así que no estoy preocupado en absoluto".

¿Qué dice la FIA sobre el coche de Mercedes?

Ross Brawn, director general de la F1, aseguró: "No hay duda de que el concepto de Mercedes es algo que no habíamos previsto. Es una interpretación muy extrema del reglamento e inevitablemente va a haber mucho debate". Será cuestión de tiempo para conocer si el novedoso sistema de refrigeración en la zona más alta del chasis que implementó la escudería británica es legal o no.