La Fórmula 1 ha ido cambiando con el paso de los años, no solo en cuanto a las modificaciones de los monoplazas, sino también en lo relacionado con la cantidad de participantes en pista. Desde 2017, con la salida de Manor Racing al no conseguir un comprador, el Gran Circo se movió con solo diez escuderías, uno de los números más bajos de su historia.

Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro no muy lejano, ya que la Federación Internacional de Automovilismo recibió este sábado una solicitud para que un nuevo equipo se una para la temporada 2024. Se trata de Andretti, un apellido conocido en el mundo de las carreras, ya que Mario Andretti fue el campeón del mundo del 1978 con el desaparecido John Player Team Lotus.

El impulsor de esta idea es el hijo del ex piloto, Michael, quien también corrió en 1993 para McLaren y se ha convertido en uno de los hombres más respetados por el manejo de siete equipos repartidos en las demás categorías. Desde hace un tiempo, la familia tiene el objetivo de tener su propia escudería en la F1 e incluso intentaron comprar Sauber para adquirir Alfa Romeo a fines del 2021.

Sin embargo, el movimiento no tuvo el final esperado, ya que no hubo acuerdo por la parte económica y Andretti optó por tener un plan B. El ex piloto ha confirmado que su hijo ha enviado a Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, una petición para iniciar los planes de construcción del nuevo equipo, ya que tiene el capital necesario para hacerlo y cumpliría con todos los requisitos.

Por lo tanto, restará saber qué decisión tomará la FIA sobre este asunto. La última vez que hubo once escuderías en la parrilla fue en 2016, cuando Haas hizo su debut en la élite del automovilismo luego de que se acepte la propuesta de Guenther Steiner para tener un equipo estadounidense en la F1.